Presión arterial alta, así afecta a tu corazón

Las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, con 105 mil 864 casos, según los datos del INEGI. Esto cobra aún más relevancia, ya que en México más de 30 millones de personas padecen de hipertensión arterial, ese decir, una de cada cuatro, y además, el 46% de ellos lo desconocen.

La hipertensión arterial puede ser peligrosa y llevar a enfermedades graves como padecimientos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal. La mayoría de los mexicanos con hipertensión arterial no saben que la tienen porque la enfermedad a menudo no presentan síntomas visibles.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que es cada 29 de septiembre, Julieta de la Luz, experta en cardiología de Sanofi México, indicó que la prevención y la atención oportuna de las enfermedades cardiovasculares marcan la diferencia en la recuperación y expectativa de vida de los pacientes.

La gran mayoría de las personas que sufren hipertensión cuenta con antecedentes familiares con el problema.

Para entender el contexto: ¿Punzadas en el corazón? Estos son los síntomas de una enfermedad cardíaca

“Existen un gran número de padecimientos que no inician en el corazón, pero están muy relacionados con él. Una enfermedad cardio-metabólica es un trastorno del corazón o los vasos sanguíneos causados por obesidad, sobrepeso, dislipidemia (aumenta arterías obstruidas), hipertensión y diabetes”, explicó en conferencia de prensa.

La cardióloga mencionó que entre las enfermedades cardiovasculares más comunes, manifestadas por estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos, son en arterias coronarias y en arterias cerebrales, mejor conocidas como: infarto agudo del miocardio y apoplejía, embolia o derrame cerebral, respectivamente.

Otro padecimiento que no reside en el corazón es la hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo de enfermedad coronaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), casi la mitad de las personas adultas tiene hipertensión.

“Tres de cada cinco de ellas no habían sido diagnosticadas, mientras que un tercio no realizan medida para monitorear y controlar su tensión arterial”, resaltó Yanier Coll, experto en cardiología de Sanofi.

Julieta de la Luz, experta en cardiología.

¿Qué presión arterial se debe tener?

La presión arterial normal para adultos se define como una presión sistólica de menos de 120/80. La presión arterial alta, conocida como hipertensión, normalmente se define como 130 /80 o más.

¿Cómo afecta la hipertensión al corazón?

De acuerdo con los especialistas, la presión arterial alta aumenta la carga de trabajo del corazón y los vasos sanguíneos, haciéndolos trabajar más fuerte y con menos eficiencia. Cuando la hipertensión es persistente, el corazón se agranda y aumenta de tamaño y sus paredes se engrosan porque tienen que trabajar con más fuerza para bombear la sangre.

Por consiguiente, las cavidades del corazón no se expande de forma normas y es más difícil que se llene de sangre, lo que ocasiona un aumento adicional de la carga del corazón. Estas alteraciones del corazón pueden provocar arritmias, insuficiencia cardíaca, angina de pecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo.

La presión arterial alta no atendida puede producir síntomas como daños en el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y causar dificultades, para respirar cuando una persona realiza actividades físicas.

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, ya que puede no presentar ninguna manifestación.

La hipertensión arterial es conocida como “el asesino silencioso”, por lo general no suele causar señales de enfermedad que se pueden ver o sentir.

Síntomas de hipertensión arterial alta

Dolor de cabeza intenso

Mareo

Zumbido de oídos

Sensación de ver lucecitas

Visión borrosa

Dolor en el pecho y/o lumbar

Tobillos hinchados

Las personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar presión arterial alta son:

Edad: esta aumenta en la medida en que una persona envejece

esta aumenta en la medida en que una persona envejece Género: antes de los 55 años de edad, los hombres tienen mayor probabilidad de tener presión arterial alta. Las mujeres tiene más posibilidades de tener presión arterial alta después de la menopausia

antes de los 55 años de edad, los hombres tienen mayor probabilidad de tener presión arterial alta. Las mujeres tiene más posibilidades de tener presión arterial alta después de la menopausia Historial familiar: la presión arterial alta tiende a ser congénita en algunas familias

¿Cómo controlar la hipertensión?

Tomar la presión diariamente y apuntarla para llevar un control

Ir a consulta médica periodicamente y prescriban el medicamento

Llevar una alimentación baja en sal y grasas

Bajar de peso

Caminar 30 minutos al día

Aprender a controlar el estrés

Dejar de fumar y evitar el alcohol

Dormir bien

Los especialistas señalaron que uno de los principales desafíos en el manejo de la hipertensión en México es la falta de prevención y de conciencia de la enfermedad, ya que muchas de las personas no son diagnosticas, y de aquellos que reciben un diagnóstico, muchos no siguen un tratamiento y no monitorean de su presión arterial.