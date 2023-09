Previa del Real Madrid - UD Las Palmas

El Real Madrid recurre al Bernabéu para olvidar el derbi

Los de Ancelotti, heridos tras el fatídico duelo ante el Atleti, reciben al refugio de su feudo a una UD Las Palmas más desahogada

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid recibe este miércoles (19.00 horas) a la UD Las Palmas en un duelo correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2023-2024 al que los blancos llegan con el orgullo herido después de caer estrepitosamente en el derbi ante el Atlético de Madrid mostrando su versión más desdibujada, mientras los canarios llegan a la complicada plaza merengue más desahogados después de conseguir su primer triunfo en su regreso a 'Primera'.

Después de un pleno de victorias en las cinco primeras jornadas, el conjunto madridista padeció en sus carnes el duro correctivo (3-1) del máximo rival en la capital madrileña, con un doblete del exmadridista Álvaro Morata. Los rojiblancos, en su salsa, sacaron los colores a un Real Madrid borroso y confuso, sobre todo en defensa, con errores y desconexiones que enterraron sus opciones, que crecieron, aunque poco, con el solitario 'zapatazo' de Toni Kroos.

Un pobre encuentro en el primer examen exigente ante un rival de nivel que deja tocado a los madridistas, sobre los que se han vertido montones de críticas, especialmente contra su técnico, Carlo Ancelotti. El italiano incluyó un quinto centrocampista -Camavinga, Valverde, Modric, Kroos y Bellingham, que tuvo su peor día desde que aterrizara en Madrid-, con la única referencia de Rodrygo Goes, un once que no había elegido en las victorias anteriores.

"Cuando eres entrenador del Real Madrid y las cosas no salen bien, las críticas salen. Es normal y no me afecta. Tengo que evaluar de manera autocrítica las cosas que estamos haciendo bien, que son muchas, y las cosas que no hicimos bien, que son pocas. Sé perfectamente lo que tengo que hacer en este momento. Hasta ahora lo hemos hecho bien y hay que seguir así, mejorando las cosas que no hicimos bien ante el Atleti", declaró en la previa del encuentro Ancelotti.

Así, bajo el escudo de un Bernabéu en el que no pierden desde el pasado mes de abril -su anterior derrota data de marzo de 2022, en el 0-4 ante el Barça, por lo que solo han perdido un partido en año y medio-, los merengues necesitan reencontrarse con el triunfo para hacer de la derrota en el Metropolitano un simple bache y volver a coger ritmo de cabeza, ahora terceros con 15 puntos.

El Real Madrid recibirá al conjunto canario con las bajas ya conocidas de Courtois y Militao, además de las de un aunque los esperados regresos de Vinícius Júnior y Dani Carvajal. "Estoy preparado", escribió el carioca en sus redes sociales, anticipando su vuelta, que incluso podría ser de inicio, para dar brío y alegría a un equipo algo alicaído por la derrota en el derbi.

Sin embargo, Ancelotti no querrá arriesgar con su mejor jugador de ataque, y tampoco lo hará con el lateral, por lo que Lucas Vázquez o Nacho ocuparían ese carril. Las rotaciones serán limitadas, aunque sí aparecerán Mendy y Tchouameni, mientras que Joselu, suplente en el derbi, podría ser de la partida, con Brahim opositando para ser la sorpresa del once.

LAS PALMAS LLEGA ENCHUFADO PARA MIRAR "DE TÚ A TÚ" AL REAL MADRID

El momento de Las Palmas parece ser el mejor para visitar al siempre complicado Santiago Bernabéu, con la moral exultante después de sumar su primer triunfo en LaLiga EA Sports 2023-2024. Los canarios vencieron por la mínima en casa al Granada, gracias a un gol en el descuento de Kirian. Previamente, solo pudo sacar dos empates, y lamentó tres derrotas en un inicio algo irregular, a pesar de desplegar un buen nivel de juego.

Un sello que su técnico, García Pimienta, pidió no abandonar en la previa del encuentro, para "mirar de tú a tú" a los madridistas. "Debemos quitarles el balón; cuando tengamos el balón, que no nos queme, que seamos nosotros, con la intención de atacar siempre, pero sin precipitarse. Debemos ser valientes, ser protagonistas, no perderle la cara, ir a por ellos con nuestras virtudes, que son muchas", dijo en rueda de prensa.

La UD Las Palmas nunca ha ganado en el Bernabéu, recinto en el que solo ha cosechado 5 empates en 34 partidos. Para el duelo de este miércoles, el equipo amarillo presenta las ausencias del sancionado Mikal Mármol y los lesionados Alberto Moleiro, Fabio González, Sandro Ramírez y Beníto Ramírez.

Así, atendiendo al carácter que García Pimienta quiere que su equipo presente en Madrid, se prevén pocas rotaciones en el once, con descanso hasta la próxima jornada el lunes ante el Celta. Así, entrará Coco en defensa, mientras Sinkgraven, Muñoz, Marvin y Kaba apunta a ser titulares, además del fijo Jonathan Viera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Kepa; Nacho, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinícius y Joselu.

UD LAS PALMAS: Valles; Araujo, Suárez, Coco, S. Cardona; Perrone, Kirian, Loiodice; Marvin, Kaba y Viera.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 19.00/Movistar LaLiga.