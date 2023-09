(Previa) Real Sociedad y Athletic viven un derbi vasco para mirar arriba

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad y el Athletic Club vivirán este sábado uno de los partidos más atractivos de esta octava jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, un derbi vasco en el que ambos buscan engancharse a los puestos de arriba, mientras que el Getafe y el Rayo Vallecano buscarán puntos importantes en casa ante un 'tocado' Villarreal y un Mallorca animado.

El Reale Arena de San Sebastián cerrará la actividad sabatina (21.00 horas) con el apasionante derbi vasco entre la Real Sociedad, sexto clasificado con 12 puntos, y el Athletic Club, cuarto con 14, dos equipos que quieren ir posicionándose en la pelea por Europa y los puestos de Champions.

Los dos equipos han empezado sólidos la campaña, mejor el de Ernesto Valverde, que no pierde desde su estreno en San Mamés ante el Real Madrid, pero que tropezó el pasado miércoles en casa ante el Getafe (2-2). Mejor le fue la jornada intersemanal al de Imanol Alguacil, que sacó tres valiosos puntos de Mestalla para encadenar dos triunfos y empezar a tener la ansiada regularidad que le ha costado un tanto en este inicio.

El derbi medirá la fortaleza del conjunto donostiarra en su estadio, donde ha despertado ofensivamente, con nueve goles en sus dos últimos encuentros ligueros, aunque defensivamente también está sufriendo más que la temporada pasada, donde atrás se mostró mucho más fuerte y sólo ha conseguido dejar en dos partidos la puerta a cero, ambos a domicilio (Las Palmas y Valencia).

La Real Sociedad no pierde un derbi en su estadio desde que cayese en marzo de 2017 por 0-2 ante un Athletic Club que ha empezado muy firme lejos de 'La Catedral', sobre todo a nivel defensivo. Tres salidas han tenido los 'Leones' y se han llevado dos triunfos, ante rivales norteños como Osasuna y Deportivo Alavés, y un empate en Palma de Mallorca, pero todavía no ha recibido un gol como visitante.

Alguacil debe plantearse de nuevo rotaciones dentro de un calendario sin respiro y con la Champions en unos días con una visita clave al RB Salzburgo austriaco. En Mestalla, dio descanso a cinco titulares importantes como Takefusa Kubo, Brais Méndez, Robin Le Normand, Igor Zubeldia y Martín Zubimendi que deberían volver a un once, en el que podrían rotar Mikel Merino y Mikel Oyarzabal y donde Sadiq podría ser la referencia arriba.

Valverde, por su parte, podría también meter cambios en su once, uno obligado por la baja clave de Oihan Sancet, expulsado ante el Getafe y para el que su club ha presentado un recurso, aunque tiene la buena noticia de la vuelta de Nico Williams. Iker Muniain podría ser el reemplazo del sancionado.

GETAFE Y RAYO QUIEREN HACERSE FUERTES EN CASA

La jornada del sábado se abrirá en el Coliseum de Getafe, donde el equipo 'azulón quiere mantener su fortaleza en este comienzo de temporada ante un Villarreal que sigue siendo un manojo de dudas pese al cambio de entrenador.

El Getafe se mantiene invicto ante su afición ante la que volverá a jugar tras dos salidas consecutivas al País Vasco a la Real Sociedad y el Athletic Club de la que solo pudo arañar un punto, valioso en San Mamés. De momento, el FC Barcelona es el único que ha podido sumar algo en el feudo getafense al empatar sin goles, mientras que Alavés y Osasuna cayeron.

Los de José Bordalás, sancionado por su expulsión en Bilbao, quieren aparcar las renovadas críticas sobre su estilo de fútbol y sumar una victoria que le mantenga con una buena distancia con el descenso. El Getafe está ofreciendo buenos números ofensivos, con ocho goles en sus tres últimos partidos, aunque su técnico no estará del todo contento con los defensivos, ya que ha recibido los mismos en esa racha y más de uno en cinco de sus siete encuentros ligueros.

Enfrente, un Villarreal que no acaba de atajar las dudas con las que ha iniciado esta temporada y que le han llevado ya a cambiar de entrenador y a estar más cerca del descenso que de los puestos europeos que son el objetivo principal del conjunto castellonense.

El 'Submarino Amarillo' está con tan sólo siete puntos y sólo ha sido capaz de ganar dos choques hasta el momento. La llegada de Pacheta por Quique Setién no ha tenido el efecto deseado, con sólo un triunfo, sufrido en el estreno del burgalés ante el Almería (2-1) en sus cuatro primeros partidos, entre ellos el de Liga Europa ante el Panathinaikos.

El Villarreal tampoco pudo frenar el pasado miércoles al líder Girona en el Estadio de la Cerámica e intentará recuperar ahora esos puntos para no descolgarse demasiado de sus teóricos rivales directos en un Coliseum que no se le ha dado mal estos últimos años y donde no pierde desde el duro 4-0 de inicios de la temporada 2017-2018. A domicilio, le falta mordiente ofensivo de momento con sólo tres goles anotados.

Bordalás apostó por las rotaciones en San Mamés y parece que retocará mucho su equipo con la vuelta de Djené, Damián o Mitrovic, mientras que Pacheta tiene las bajas de Gerard Moreno, Capoue y Denis Suárez, y recupera a Cuenca, aunque parece difícil que sea titular.

Finalmente, el sábado se completa con el duelo en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Mallorca, dos equipos teóricamente destinados a pelear por la permanencia y que han empezado la campaña con sensaciones dispares, mejores en los franjirrojos.

Un año más, el equipo vallecano ha firmado un positivo inicio y se ha situado en la séptima plaza con once puntos, cinco más que el bermellón, que no ha podido dar continuidad a su gran segunda parte de la pasada temporada donde se salvó con holgura.

El Rayo Vallecano quiere hacer de su feudo un fortín, arrasado en su primer partido por el Atlético de Madrid (0-7), pero donde ante Deportivo Alavés (2-0) y Villarreal (1-1) se mostró más sólido. El empate sin goles del pasado miércoles ante el Cádiz alargó a tres sus partidos sin perder.

Por su parte, el Mallorca llega al barrio madrileño animado tras ser capaz de frenar el pasado martes al FC Barcelona (2-2), una punto muy sufrido y trabajado y que espera que le refuerce para mejorar sus prestaciones a domicilio, de nuevo el talón de Aquiles en esta temporada.

El equipo mallorquinista no está dando con la tecla lejos del Estadi Mallorca Son Moix y sólo ha sumado un punto, el del estreno ante la UD Las Palmas. En sus otras dos salidas, derrotas encajando mucho en Granada (3-2) y en Girona (5-3), algo que sabe Javier Aguirre que deben mejorar.

Francisco, que tiene sancionado a Mumim, y el 'Vasco', que tiene lesionado a Maffeo, repartieron esfuerzos en la jornada entre semana por lo que todo hace indicar que refrescarán sus equipos. Isi Palazón, Aridane Hernández y Raúl de Tomás se perfilan titulares en el Rayo, mientras que Sergi Darder y Jaume Costa volverían al once balear.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER.

Getafe - Villarreal. Busquets Ferrer (C.Catalán) 14.00.

Rayo Vallecano - Mallorca. Melero López (C.Andaluz) 16.15.

Girona - Real Madrid. Pulido Santana (C.Tinerfeño) 18.30.

Real Sociedad - Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.