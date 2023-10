Critican a Carlos Alazraki por pedir dinero a seguidores para mantener programa

El publicista Carlos Alazraki dijo que el sector empresarial no apoya económicamente a su proyecto de Atypical Te Ve Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro (Daniel Augusto)

El publicista Carlos Alazraki fue blanco de burlas en X y hasta se convirtió en tendencia durante este fin de semana, esto debido a que pidió a sus seguidores que hicieran aportaciones de 25 pesos para que su programan de Atypical Te Ve se mantenga al aire, ya que las aportaciones desde el sector empresarial no han sido las que esperaba.

Según Alazraki, su proyecto que se trasmite por redes sociales, está en números rojos y aunque habló con empresarios para tener apoyo financiero, éstos se negaron.

“Atypical está entrando en un camino bastante peligroso financiero por una razón, no estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios, no critico a ninguno de ellos, es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar”.

Debido a su problema financiero, añadió que consultó con asesores financieros a quienes se les ocurrió que sus seguidores puedan hacer aportaciones mensuales para que Atypical pueda continuar con sus transmisiones.

Carlos Alazraki anda rogando a su público que le manden $25 pesitos para mantener a su canal pitero. Alguien recuérdele que "el pobre es pobre porque quiere" y que eso de pedir apoyos es socialismo. @carlosalazraki 🤡 pic.twitter.com/0hohsXyEzm — Guille Vidal (@eltemagv) October 1, 2023

“Una idea que se les ocurrió y que les estamos preguntando a ustedes es que si pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos para que Atypical siga sobreviviendo y consolidarnos, no vamos a recibir, estoy seguro, ayuda de los empresarios, es una decisión que me dijeron muchos. Si ustedes pueden ayudarnos Dios se los va a agradecer, México se los va a agradecer”.

En redes sociales hubo diversas críticas al publicista, pues consideraron que su petición es similar a lo que ha criticado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como entregar apoyos a adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad.

Cómo dejas plantado a una persona con soberbia, prepotencia y lujo de derroche y ahora mendigas $25 pesos?? La vida da vueltas!! Miserable! — Luis Mi Salgado (@LuisMiSalgado) October 1, 2023

En redes sociales así respondieron algunos usuarios:

“Que Alazraki cobre su pensión de los adultos mayores. Ya que dice que Obrador mantiene a las personas con las pensiones y apoyos, pues que se mantenga de su pensión”.

“Carlos Alazraki anda rogando a su público que le manden $25 pesitos para mantener a su canal pitero. Alguien recuérdele que “el pobre es pobre porque quiere” y que eso de pedir apoyos es socialismo”.

“Necesitamos que nos regalen dinero para poder seguir criticando a los ninis que quieren dinero regalado”

-Alazraki — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) October 1, 2023

“Alazraki y su programa, están en una crisis financiera. Los empresarios le han dado la espalda, dice. Ahora pide a la gente que depositen 25 pesos por persona. El programa de Alazraki, nadie lo ve. No es sostenible. Ni el PRIAN lo ayuda”.

“Lo preocupante es ver a Alazraki pidiendo limosna a sus cuates empresarios que ya le retiraron hasta el habla; todas las ratas están abandonando el barco, ante el desastre electoral que se les viene encima”.