Los árbitros reconocen un "error humano significativo" en el gol anulado al Liverpool

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El PGMOL, el organismo responsable del arbitraje en la Premier, reconoció este sábado un "error humano significativo" al anular un gol a Luis Diaz que debió subir al marcador cuando aún estaban 0-0 en Londres, ante un Tottenham que terminó ganando 2-1.

En el minuto 34, un gol de Luis Diaz fue anulado en una rápida revisión de VAR en la que no se mostró la línea del fuera de juego. La PGMOL informó poco después del encuentro que había ocurrido un "error humano significativo" en la séptima jornada de Premier.

"El gol de Luis Diaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros de campo. Fue un claro error y el gol debió ser concedido con la intervención del VAR. Sin embargo, el VAR no pudo intervenir", dijo el comunicado.

El Liverpool, que sufrió además las expulsiones de Curtis Jones y Diego Jota, encajó a renglón seguido del gol anulado el 1-0 de los 'Spurs' y terminó perdiendo el encuentro por un gol en propia puerta de Matip en el 96', una derrota que le impidió colocarse líder.

