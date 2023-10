Israel desmiente fecha de extradición de Andrés Roemer a México

El académico Andrés Roemer Slomianski no será extraditado a México el próximo 16 de octubre, después de ser detenido el domingo en Israel, nación a la que huyó después de ser acusado en México de varias agresiones sexuales y de las que se consiguieron cinco órdenes de aprehensión.

Autoridades de ese país desmintieron la supuesta fecha en que el exdiplomático sería presentado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, autoridad que solicitó su aprehensión por las múltiples denuncias que presentaron varias mujeres quienes contactaron a Roemer bajo la promesa de una oferta de empleo.

También puedes leer: Esposa de Andrés Roemer rompe el silencio sobre acusaciones de acoso y abuso

Fue en febrero de 2021 cuando la bailarina Itzel Shanaas publicó un video en el que denunció cómo operaba el académico para contactar a sus víctimas, las citas en la biblioteca de su casa en la colonia Roma de la Ciudad de México, entre otros detalles, así como la agresión en su contra en 2019.

Con el paso de las semanas, en mayo de 2021 huyó a Israel mientras en México se acumularon más de 60 denuncias, así como una más en Tel Aviv, aparentemente en donde contactó a una mujer de origen mexicano para que lo asesorara en la compra de una vivienda, la reunión fue en la barra de un bar y ahí Roemer empezó a “seducirla”, situación que incomodó a la mujer.

“En ese momento comencé a tomar distancia, lo intentó mínimo unas tres veces. Seguía diciendo que estaba muy hermosa. A medida que tomó más copas, agarró confianza y me dijo que, si tuviera 20 años menos, me conquistaría y si no estuviera casado también”, dijo la mujer que al día siguiente se dio cuenta de las acusaciones en su contra.

Te recomendamos: Fiscalía CDMX consiguió 5 órdenes de aprehensión contra Andrés Roemer por abuso sexual

La solicitud de extradición se formalizó el 2 de octubre, la petición se hizo por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debido a que no hay tratado de extradición entre ambas naciones, fue necesario establecer un acuerdo “bajo los principios de cooperación y reciprocidad internacional”.

Para conseguir la extradición también se tuvo el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Dirección General de Asuntos Policiales e Interpol para la emisión de la Ficha Roja.

Andrés Roemer también contaba con alerta migratoria que emitió el Instituto Nacional de Migración y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol en Washington y Jerusalem.