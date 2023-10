El sector naval aboga por "sinergias entre lo público y privado" y critica la "incertidumbre" de la normativa de la UE

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de relieve los expertos en el panel titulado 'La Reparación Naval y los Armadores ante el Desafío de la Transformación y Cumplimiento Normativo', moderado por el presidente del Grupo Suardiaz, Juan Riva.

Al inicio del mismo ha tomado en primer lugar la palabra la directora general de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), Elena Seco, quien ha criticado que no "existe una vía" para alcanzar los objetivos marcados en el seno de la Unión Europea (UE), y afirma que "se incorporarán buques al mercado que estarán en constante adaptación, según las normas que estén en vigor en cada momento".

Al hilo de lo anterior, Seco ha advertido que la legislación europea es "impredecible, no sabes por dónde nos van a salir". "Te dicen que compres barcos de gas pero no ponen las medidas necesarias para utilizar barcos de gas, no las ponen, te guían por un camino sin tener ni idea", ha apostillado.

Asimismo, la directora general de Anave ha informado que la comisión europea ha aprobado dos mil millones de euros y 20 millones de derecho de emisión reservado al sector del transporte marítimo, y en este sentido ha reclamado que "ese dinero se dirija a poder hacer grandes y pequeñas inversiones", aunque a nivel europeo "es complicado porque les aumenta la burocracia", ha puntualizado.

Para finalizar, Seco ha explicado que han trasladado las demandas al Ministerio de Transporte y esperan poder "tener el conjunto de medidas que permitan a los armadores nacionales competir en igualdad de condiciones".

Por su parte, el presidente y CEO de Astican y Astander (España) y Astibal (Panamá), Germán Suárez, ha trasladado que en los próximos cinco años habrá dos mil barcos que habrá que renovar a nivel mundial, y "no hay astilleros suficientes". "Trescientos hay operando haciendo nuevas construcciones, pero el 80% de nuevos pedidos se ejecutan en 80 astilleros", ha matizado.

Además, ha continuado Suárez, "en la reparación y transformación naval los armadores no van a cualquier astillero, sino a aquellos que son capaces de darles tranquilidad ante la gran incertidumbre que hay".

En este sentido, ha informado que desde su compañía se ha participado en una iniciativa donde "hemos creado un grupo de trabajo disciplinar, siendo el único astillero dentro de ese grupo, donde lo que queremos es darle a los armadores de tamaño medio, en función de las rutas, del tipo de barco o del tipo de carga, la opción más eficiente".

"En unos despachos llenos de gente que no pisa la realidad se dice lo que sí o lo que no. Me parece de chiste", ha zanjado el presidente y CEO de Astican y Astander (España) y Astibal (Panamá).

Por otra parte, el vicepresidente de Astivik (Colombia), Jaime Sánchez, ha criticado que el Gobierno colombiano "no haya generado una política que fomente el desarrollo de la industria astillera", y ha señalado que "faltan políticas que nos permitan crecer".

De igual forma, Sánchez ha asegurado que es "primordial" la transferencia de conocimientos, de ciencia y tecnología. "Debe haber una sinergia entre el sector marítimo y el energético para seguir buscando alternativas de combustibles sostenibles, pero con la inyección de los recursos del Estado, pues con todo ello se beneficia a armadores, a astilleros y al planeta en general", ha concluido.

Por último, el director de Navantia Reparaciones Bahía de Cádiz (España), Antonio Domínguez Abecia, ha apuntado que en el negocio de reparaciones "percibimos incertidumbre", y a su vez ha afirmado que se trata de un reto "enorme" al que "nos enfrentamos todos, no sólo los fabricantes de motores".

"Ante esa inquietud recibimos peticiones hasta que la tecnología sea más madura en este ámbito. Los armadores nos solicitan algunas medidas complementarias a las que vendrán después, como es el caso de la lubricación por aire por parte de los grandes cruceros o las turbinas de succión en grandes petroleros", ha destacado Domínguez.

Para finalizar, el director de Navantia ha señalado que como empresa pública "asumimos nuestro papel de empresa tractora", y en esta línea ha subrayado que el camino de la sostenibilidad "es un camino que hay que recorrer". "La normativa, aunque errática, va a impulsar la tecnología, y buscaremos soluciones que sean sostenibles y a la vez rentables", ha concluido.