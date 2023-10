Imanol Alguacil: "He disfrutado un montón del gran primer tiempo que hemos hecho"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"He disfrutado un montón de ese gran primer tiempo que hemos hecho, tanto con balón como sin balón, ante un gran rival que presiona muy bien. Ha sido un 'partidazo' tanto a nivel ofensivo como defensivo. Espero que hoy tanto los aficionados que han venido como los que estaban en casa hayan disfrutado del equipo, que estén orgullosos", señaló Alguacil a los medios oficiales del club.

Y es que para el técnico realista, estén "más o menos acertados" y ganen o pierdan, su equipo "por lo menos siempre se deja el alma". "Y encima hay días que juega como lo ha hecho en los primeros 45 minutos. Estoy muy contento, pero hay que seguir, intentar mejorar lo que hacemos mal y lo que estamos haciendo bien, darle continuidad. Siempre digo lo mismo, que cuando el equipo se deja todo y lo intenta desde el primer minuto hasta el último, el resultado tiene que ser una anécdota", señaló.

"A este equipo seguramente por momentos se le puede pedir jugar mejor y eso es culpa mía, pero no se le puede pedir que trabajen más y que sientan este escudo como lo sienten, entonces yo simplemente por eso siempre salgo satisfecho", añadió el entrenador guipuzcoano.

Este reconoció que "el cansancio se acumula". "Pero es verdad que estas victorias te dan energía y te dan un plus. Hoy había muchos jugadores repitiendo, pero aunque hay cansancio, las victorias te dan un plus y hoy se ha vuelto a demostrar. No obstante, el siguiente partido, una vez más, va a ser otro partido de Champions porque es el Atlético de Madrid, pero estas victorias nos vienen muy bien para prepararlo", sentenció.