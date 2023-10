Jamenei dice que normalizar relaciones diplomáticas con Israel es "apostar a caballo perdedor"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este martes que los procesos de normalización de relaciones con Israel equivalen a "apostar a caballo perdedor" y ha incidido en que el país "está al borde de la aniquilación", en medio de las informaciones sobre conversaciones entre los gobiernos israelí y saudí para un histórico acuerdo.

Jamenei ha criticado la "apuesta por la normalización" de varios países de Oriente Próximo y ha recalcado que este tipo de acciones "terminarán en derrota, ya que el movimiento palestino tiene más energía y está más preparado que nunca", según un comunicado publicado por su oficina en su página web.

"El régimen sionista está lleno de odio. No sólo hacia nosotros, es igual con otros países. No es que el régimen sionista esté contento con otros países. También odia a Egipto, Irak y Siria, porque su objetivo es dominar del Nilo al Éufrates y eso no ha pasado", ha recalcado.

Asimismo, Jamenei ha recordado que el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, describió a Israel como "un cáncer", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "Si Dios quiere, este cáncer será erradicado a manos del pueblo palestino y las fuerzas de la resistencia en la región", ha zanjado.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, indicó en septiembre que un posible acuerdo para la normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel sería "una puñalada por la espalda a los palestinos", después de que Riad haya reconocido que esta posibilidad "está cada día más cerca".

Hasta la fecha, las autoridades saudíes han rechazado normalizar las relaciones con Israel si no hay previamente un acuerdo entre israelíes y palestinos que incluya la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Irán y Arabia Saudí alcanzaron el marzo un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas tras años de ruptura, un proceso que ha derivado en la gradual reintegración de Siria en la región tras más de una década de casi total aislamiento y un impulso del proceso de paz en Yemen.