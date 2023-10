Witsel: "No voy a decir que ante el Feyenoord es una final porque falta mucho para acabar el grupo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"No voy a decir que mañana es una final porque falta mucho para acabar el grupo, pero es importante. Por eso seguro que con la afición, y con el ambiente que vamos a tener mañana, queremos hacer un gran partido", comentó Witsel en rueda de prensa. El duelo ante el Feyenoord será este miércoles (18.45 horas), en el estadio Cívitas Metropolitano.

"La verdad es que tenemos un montón de partidos y al final eso no ayuda al jugador tampoco. Pero es así, tenemos que seguir y mañana tenemos un partido muy importante para nosotros", indicó el futbolista belga sobre la plaga de lesiones que vive la plantilla colchonera.

A pesar de los contratiempos, el equipo rojiblanco espera mejorar su decepcionante imagen del curso pasado en este torneo. "El año pasado para nosotros la Champions fue muy difícil, no pasamos del grupo y claro que lo mínimo que tenemos que hacer es pasar. Pero siempre hay que pensar partido a partido, no pensar más lejos; lo importante es mañana y queremos hacer mucho mejor que el año pasado", insistió.

Por otra parte, Witsel analizó su rol a las órdenes de Diego Pablo Simeone, más como zaguero que como centrocampista. "El año pasado claro que fue una sorpresa. Ahora me siento muy cómodo en esta posición y puedo ayudar al equipo. Esto es lo más importante", señaló al respecto.

"Al final como jugador no te importa si eres defensa, mediocampista, extremo o como quieras. Como jugadores queremos jugar siempre. Donde el 'Cholo' me necesita, ahí estoy", sentenció Witsel justo antes de valorar la complejidad del Feyenoord.

"Yo he jugado contra muchos equipos holandeses. Tienen siempre un estilo en el que quieren la posesión, con jugadores a nivel técnico muy buenos. Como sabemos, la Champions es siempre especial; no tiene partidos fáciles, siempre es difícil. La única cosa buena es que Giménez, el delantero, no está para mañana", concluyó Witsel.