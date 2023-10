Fútbol.-Crónica del FC FC Barcelona, 0-1

El Barça escapa del 'dragón' con tres puntos

Un gol de Ferran da un sufrido triunfo que se cobra peaje de lesiones ante un Oporto que fue mejor

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona venció (0-1) este miércoles al Oporto en la segunda jornada de la Liga de Campeones dentro del Grupo H, para mandar con seis puntos a costa del otro favorito al primer puesto, aunque tuvo que sudar y sufrió las posibles lesiones de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ronald Araujo en el Estádio do Dragão.

El equipo de Xavi Hernández se estaba ya quemando con el fuego de los 'dragones' antes del descanso, cuando un regalo de Romario, corta cesión hacia los centrales, la convirtió en pase de gol Ilkay Gündogan. El ex del Manchester City puso el balón en carrera a un Ferran Torres que, recién entrado, fue decisivo en Portugal.

El internacional español ocupó el puesto de un Lewandowski lesionado a la media hora, nada contento con el colegiado inglés Anthony Taylor, quien desesperó en especial a los locales por su dejar jugar y sus decisiones en el área rival, aunque el polaco tuvo que dejar el campo en una acción que no señaló ni falta. El conjunto portugués reclamó un penalti de Koundé a Taremi y, en el segundo tiempo, vio cómo el VAR le 'quitaba' otro.

Así, el primer tiempo tuvo de todo. El Barça sufrió durante muchos minutos en un ida y vuelta que le obligó a defenderse en carrera, de manera no muy acertada. La recuperación arriba que le gusta a Xavi se la hizo el Oporto a los catalanes, sin dominio ni excesiva presencia arriba más allá de Joao Félilx.

El ex del Benfica, pitado por la que fue su afición rival, estuvo especialmente motivado y con bastante desborde, aunque sin puntería. La primera a los cuatro minutos no valió por fuera de juego. La respuesta local fue de Pepe, en una pérdida de Oriol Romeu. La presencia en el once de Yamal no se dejó notar en exceso por una banda donde llegó mucho peligro portugués con Wendell y Galeno.

El Barça tardó media hora en acomodarse, quizá cuando le bajó algo la energía al rival, y tuvo un par de acercamientos, con Gavi rematando desviado y el propio Félix. Antes del descanso, de nuevo el Oporto apretó arriba a un Barça ya sin Lewandowski y con un centro del campo que sufría bastante. Sin embargo, ese mal pase de Romario permitió a los catalanes irse al vestuario bien contentos.

EL BARÇA GANA FUERA PERO CON FORTUNA

Tras el descanso volvió a calentar el fuego de Do Dragão pero el Barça no se quemó, como sí venía ocurriendo fuera de casa en 'Champions', aunque con cierta fortuna. No del todo gratis, ya que a la lesión del polaco añadió la de Yamal en la recta final y un Araujo que terminó también perjudicado pero sin cambios su equipo, mientras que Gavi vio segunda amarilla en el descuento.

Estaba en las quinielas visitantes la expulsión, ya que se llenó de amarillas un Barça superado y obligado a cortar por lo sano. El Oporto acumuló una ocasión tras otra en la reanudación, pero el Barça se fue librando cada vez por un margen más estrecho. Koundé y Araujo, ambos con amarilla, se dejaron la piel para evitar dos goles cantados, después Ter Stegen también tuvo que intervenir.

Xavi buscó la reacción en los cambios pero el mando no lo soltó el cuadro local. Esta vez la entrada de Fermín apenas cambió al equipo, tampoco Sergi Roberto y, a 10 minutos del final, un penalti de Cancelo pareció la trampa definitiva. Sin embargo, el VAR enseñó al colegiado una mano previa de Eustaquio y el Barça se volvió a librar, como en gol de chilena de Tademi en fuera de juego.

Para entonces, Yamal ya había abandonado el campo, aunque tardó un rato Xavi en saber qué le pasaba al canterano, que se fue directo al vestuario. El conjunto culé salió vivo casi de milagro, aunque con el peaje de posibles bajas. Una intensa batalla sin buena nota para el Barça, pero tres puntos que son medio billete a octavos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC PORTO, 0 - FC BARCELONA, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC PORTO: Diogo Costa; Joao Mario (Nico, min.85), Cardoso, Carmona, Wendell; Varela (Conceicao, min.85), Eustaquio, Galeno (Iván Jaime, min.85), Romario (Evanilson, min.64), Pepe y Taremi (Namaso, min.85).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Araujo, Balde; Romeu (Sergi Roberto, min.69), Gündogan, Gavi; Lamine (Marcos Alonso, min.80), Lewandowski (Ferran, min.34) y Joao Félix (Fermín, min.69).

--GOL:

0 - 1, min.45+1, Ferran.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Cardoso (min.28) por parte del Oporto. Y a Cancelo (min.13), Araujo (min.28), Gavi (min.37), Koundé (min.47), Félix (min.51) y Sergi Roberto (min.86) en el Barça. Expulsó a Gavi por segunda amarilla (min.93).

--ESTADIO: Estádio do Dragão.