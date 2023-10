Culpa, machismo e inseguridad destruye éxito laboral de 50% de las mujeres

La culpas sociales, el machismo y la inseguridad personal estancan asenso laboral y el éxito en los negocios de más de la mitad de las mujeres en México, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Señaló que su crecimiento profesional está limitado, en primera instancia, por la maternidad y los cuidados que deben proveer a sus familias, incluidos los quehaceres domésticos y cuidado de enfermos.

Ello, apuntó, provoca que la presencia de mujeres en los puestos gerenciales disminuya hasta 32% después de la maternidad y aumente hasta 44% en los puestos administrativos de las empresas.

A través del estudio Mujeres en las empresas ¿Hemos avanzado?, el IMCO evidenció que los rasgos machistas y las estructuras laborales creadas por los hombres son el segundo factor que obstaculiza el desarrollo profesional de ellas.

“Por cada 100 hombres que son promovidos a una gerencia, 87 mujeres ascienden a tales niveles”; lo cual se explica porque los directivos –en la gran mayoría varones– promueven a quienes provienen de la misma universidad, comparten la carrera y pertenecen a su mismo sexo.

Mientras que el tercer gran obstáculo para ascender en las empresas y en los negocios son las propias mujeres, debido a que hasta 52% de ellas “duda sobre la calidad de su trabajo, cifra que disminuye a 32% entre los hombres”.

El estudio, que tomó como base a las compañías que cotizan en las Bolsas de Valores del país, refirió que –en dicha dinámica– el talento de 43 de cada 100 mujeres se pierde en puestos operativos.

En tanto que solo cuatro de cada 100 aspira o llega a la dirección general de las organizaciones y apenas 13 tiene acceso o es invitada a participar en el consejo de administración; aunque esto último no significa que ellas tomen decisiones, porque no conforman una minoría competitiva.

¿Qué hacen las empresas?

El IMCO advirtió que las empresas hacen muy poco para favorecer el desarrollo laboral y profesional de la población femenina y, en lugar de ofrecer horarios flexibles para las mamás, integración en los puestos directivos y estrategias para aprovechar su talento, hay políticas que confunden los objetivos y soluciones reales.

En ese sentido, refirió que al preguntarles ¿qué hacen para sumar a más mujeres?, 74% de las empresas reporta que les ofrece capacitación continua; 73%, protocolos contra la violencia y el acoso laboral; y 57%, políticas de diversidad en los equipos de trabajo; creyendo que todo esto favorece su asenso profesional y económico.

Apuntó que del lado de las políticas que sí promueven las integración femenina, solo 37% de las organizaciones asegura que promueve la flexibilidad de horarios, 40% impulsa su participación en puestos de liderazgo y 27% les ayuda con diagnósticos para identificar oportunidades de desarrollo.

Aunque, evidenció el IMCO, hay casos donde las compañías reportan políticas estructuradas y cifras sobre la promoción de mujeres en puestos claves, que no corresponden a la realidad e, incluso, cambian de porcentajes de un informe a otro, dentro de la misma organización.

¿Dónde se pierde el talento femenino?

El estudio del IMCO señaló que la representación de la mujeres en las empresas, por nivel jerárquico, se distribuye de la siguiente forma:

Consejo: 13%

Dirección general: 4%

Dirección financiera: 11%

Dirección jurídica: 25%

Plantilla laboral: 43%

Distribución de puestos relevantes en las empresas:

69 de cada 100 cuentan solo con liderazgo masculino.

27 con una directiva mujer

3 con dos directivas mujeres

1 con liderazgos exclusivos para mujeres

