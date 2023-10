Nacho: "Lo único que me importa es que Portu está bien, no me considero un criminal"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"La reflexión es fácil, cometí una entrada dura el otro día en un partido de fútbol donde a veces hay acciones al límite y es un deporte de contacto. Lo único que me importa es que Portu está bien, hablé con él después del partido", señaló Nacho a los medios tras el partido ante el Nápoles.

El capitán madridista recalcó que fue "el primero" en darse "cuenta de que fue una acción dura". "Pero no me considero ningún criminal ni ningún asesino, soy un gran profesional. Es verdad que han sido unos días duros también para mí y jugar un partido como el de hoy tampoco es fácil", comentó.

"Lo importante es que se ha quedado todo en un pequeño susto y ya está. En la sanción no me puedo meter, al único al que tenía que pedir perdón era a Portu y ya hablé con él y ya estoy tranquilo", añadió el defensa, que no ha podido pensar en la sanción porque el duelo ante el Nápoles era "más importante que todo esto" y que advirtió que sabe que "la repercusión que tiene este club hace mucho más grande todo lo que pasa".