Cristiano Ronaldo pide a corte en EEUU desestimar apelación

LAS VEGAS (AP) — El abogado de Cristiano Ronaldo instó el miércoles a una corte federal de apelaciones en Estados Unidos para que rechace el recurso presentado por una mujer que trata de obligar al futbolista al pago de millones de dólares.

Ese pago se sumaría a los 375.000 dólares que Cristiano pagó a la mujer, quien lo acusaba de violarla en 2009 en Las Vegas. El representante legal del deportista busca también que se ratifiquen las sanciones impuestas al abogado de la acusadora.

Por su parte, el abogado de la mujer ha solicitado que la Corte de Apelaciones del 9no Circuito Federal revoque el fallo que desestimó el caso en junio de 2022 y reabra la demanda civil presentada originalmente en 2018.

La apelación argumenta que un juez federal en Nevada no debió haber rechazado el intento de la mujer por revelar el acuerdo de confidencialidad que firmó en 2010, cuando había aceptado los pagos del futbolista.

Un panel de tres jueces en la corte de apelaciones con sede en San Francisco no emitió un fallo inmediato tras 45 minutos de argumentos orales por parte de los abogados de Cristiano y de su acusadora Kathryn Mayorga.

The Associated Press no suele identificar a las personas que se dicen víctimas de agresiones sexuales, pero Mayorga dio el consentimiento para que su nombre se conociera mediante sus abogados, incluido Leslie Mark Stovall.

El juez Johnnie Rawlinson dijo que la corte considerará la apelación tal como se presentó. Un fallo podría demorar semanas o meses.

Rawlison, el juez del 9no circuito John Owens y el del 5to circuito Sidney Fitzwater, realizaron preguntas sobre los abogados. Muchas se refirieron a una serie de documentos filtrados en relación con el acuerdo de confidencialidad.

La sesión especial de la corte de apelaciones se llevó a cabo el miércoles, en la facultad de derecho de la Universidad de Nevada en Las Vegas.