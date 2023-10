Sociedad Civil Catalana advierte que la amnistía es el "paso previo" a la autodeterminación

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha indicado este viernes que la posibilidad de que se conceda una amnistía a los dirigentes del procés es "un paso previo a la autodeterminación", medidas que no son constitucionales, ha subrayado.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Mata también ha destacado el carácter civil de la manifestación convocada por la entidad para este domingo en Barcelona y que no han convocado a los partidos políticos, que si asisten lo harán "a título individual".

"Es un acto de la sociedad civil porque quien lo ha organizado ha sido Sociedad Civil Catalana, que ha convocado a entidades y asociaciones constitucionalistas y a la ciudadanía. Los políticos son ciudadanos igual que todos los demás", ha argumentado.

Asimismo, la presidenta de la plataforma ha indicado que se espera la llegada de manifestantes de diferentes puntos de España como Zaragoza, Navarra o Madrid, que se desplazarán a Barcelona para alzar la voz contra "las cesiones continuas al nacionalismo, que lo único que producen es una peor calidad democrática para toda España" y una "conculcación de derechos fundamentales" para los españoles que viven en Cataluña.

LOS INDULTOS NO FUERON UNA MEDIDA DE GRACIA

Cuestionada sobre la defensa de los indultos a los condenados del 'procés' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a cabo ayer desde Granada, Mata ha opinado que no fueron una medida de gracia, sino "una tergiversación de lo que debería ser un indulto".

Para la líder de SCC la medida no mejoró la situación de Cataluña y los catalanes, ya que de ser así su entidad no estaría "teniendo que convocar una manifestación para un grado ya de extraordinaria gravedad".

Sobre que el PSC no vaya a asistir a esta manifestación cuando sí estuvo en la de 2017 tras el referéndum del 1-O, Mata ha asegurado que no le preocupa y ha defendido que en SCC "no están supeditados" a las formaciones políticas. Las estrategias de los partidos son legítimas pero van por un camino distinto a las de la sociedad civil, ha precisado.

"Las entidades de referencia de la sociedad civil siempre están en esta tesitura de ser Pepito Grillo de los partidos políticos, cumpliendo con su obligación de fiscalizar, de ser incómodos para unos o para otros", ha proclamado.