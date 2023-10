Feijóo afirma que el PSOE falta en la manifestación de Barcelona porque "está haciendo un negocio" de siete votos

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

En declaraciones antes de empezar la marcha, ha dicho que el acto reúne a gente de opiniones distintas pero que coinciden en decir "sí a la libertad de los ciudadanos, sí a la palabra dada, sí a la política con principios, sí a la Constitución, sí al Estatut y sí a todos los catalanes que han sido abandonados por el Partido Socialista".

"No se trata de una amnistía que busque la reconciliación. Lo que busca exclusivamente es la Presidencia del Gobierno" y una transacción de siete votos para la investidura, lo que ha tachado de involución y decisión reaccionaria.

"CACICADA IMPROPIA DE UNA DEMOCRACIA"

También lo ha calificado de "cacicada impropia de una democracia", y ha insistido en que la inmensa mayoría de españoles rechaza este tipo de negocios, ha dicho textualmente.

"Transacciones económicas no, igualdad ante la ley sí", ha añadido, y ha afirmado que acude a Barcelona a trasladar su compromiso con una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

Ante ellos, "no puede haber una élite política privilegiada: unos, para que puedan llegar a la presidencia del Gobierno de España después de perder las elecciones, y otros, para poner precio a su situación jurídica y personal".

LA PRESENCIA DE ABASCAL

Al preguntársele si va a evitar la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en la misma manifestación, o le va a saludar, ha respondido que él acude como un ciudadano más y no por liderar un partido, sino por creer en la democracia: "Ni busco ni evito fotos. Yo a lo que vengo es a defender la igualdad de los ciudadanos".

"Si se coincide o no se coincide con otros ciudadanos que piensan de forma distinta es un hecho no significativo", ha añadido.

LA REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Al preguntársele por su reunión de este lunes con Sánchez, dentro de la ronda de contactos con los grupos para lograr su reelección, se ha limitado a decir que acudirá porque considera que así debe ser.

"A mí me ha convocado el señor Sánchez y, a diferencia de él, cuando se me convoca yo asisto, y cuando hay debates parlamentarios yo estoy, y cuando se me pide opinión yo la doy", ha dicho.

GOBIERNO DIVIDIDO EN POLÍTICA EXTERIOR

Preguntado por la política internacional y por el conflicto de Israel y Palestina, ha dicho que "el Gobierno de España en funciones no tiene política exterior".

Para él, "se acredita una vez más que hay una enorme divergencia, hay una enorme ruptura entre el Gobierno en materia de política interior y de política exterior".

"Se acredita que España está haciendo, en mi opinión, el ridículo internacional, y que el presidente de turno de la UE no es capaz ni siquiera de liderar un gobierno en funciones", ha añadido.