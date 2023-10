Aragonès sobre si el referèndum debe ser sobre independencia: "Forma parte de la negociación"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este lunes que "forma parte de la negociación" el hecho de si el referéndum que quieren que se celebre en Cataluña debe ser sobre la independencia o sobre otras cuestiones.

"Esto forma parte de la negociación que se debe llevar a cabo. Desde mi punto de vista, la independencia debe ser una opción. A partir de aquí, si hay otras posibilidades, bienvenidas sean y que la ciudadanía decida libremente. Pero las características del referéndum deben formar parte de la negociación", ha asegurado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press al preguntársele si el referéndum debe ser sobre la independencia o sobre un posible avance en el Estatut o en materia de financiación.

También ha defendido una ley de amnistía que se remonte a los años 2013 o 2014 y que restaure "todos los derechos civiles y políticos" de los amnistiados.

Cree que el texto debe abarcar todos los años del 'procés', por lo que debe englobar "desde 2013 o 2014, con la consulta del 9N, hasta el día de hoy en que sigue habiendo actividad represiva por parte de instituciones del Estado".

Al preguntársele por si todas las personas amnistiadas deben poder presentarse de nuevo a un cargo público, Aragonès ha considerado que se les deben restaurar todos sus derechos "como cualquier otro ciudadano, ni más ni menos".

Sobre si los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también deben ser amnistiados, ha opinado que no es comparable: "Que yo sepa no hay policías ni guardia civiles en el exilio, hayan sido multados o hayan pasado cuatro años en la cárcel o estén inhabilitados".

"Es muy diferente ser perseguido por facilitar que la ciudadanía ponga una papeleta, un 'sí' o un 'no' en una urna, a que se tengan que rendir cuentas ante la justicia por un exceso de fuerza policial ante ciudadanos que sólo iban a votar", ha sostenido.

PSOE Y SUMAR

Pese a conocer los planteamientos de Sumar, ha asegurado que estarán atentos a lo que expliquen el martes los de Yolanda Díaz, cuando presentarán en Barcelona su dictamen jurídico sobre el encaje de la amnistía en el marco constitucional.

Sin embargo, ha destacado que lo determinante será la propuesta que el PSOE ponga sobre la mesa porque "corresponde a Pedro Sánchez conseguir los votos, moverse y llegar a acuerdos".

Tras indicar que el alcance de la amnistía que proponen está en el texto que los independentistas presentaron al Congreso en 2021, ha explicado que con la negociación que están llevando a cabo quieren "acabar con la represión, avanzar en la negociación para que Cataluña pueda decidir libremente su futuro, y cuestiones de urgencia social que pasan por el desequilibrio fiscal, la infrafinanciación de servicios públicos y conseguir el traspaso de Cercanías".

"ESTAMOS LEJOS"

"Estamos lejos, y especialmente en un apartado que no es menor, el de cómo mejoramos la financiación de los servicios públicos, el traspaso de Rodalies. Esto no afecta sólo al os 1.400 represaliados, afecta a toda ciudadanía. Aquí el PSOE no se está moviendo", ha avisado.

En relación a la manifestación del domingo contra la amnistía que se celebró en Barcelona, ha insistido en que fue un "fracaso" porque, a su juicio, habrá una amnistía y un avance para el ejercicio de derechos y libertades en Cataluña.

Aunque ha expresado su respeto por el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse libremente, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, de "usar y manipular constantemente" a ciudadanos para volver a sacar tajada electoral, según él.