Bruselas avisa de que estará atenta al impacto de la amnistía en la malversación

Archivo - El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ofrece una rueda de prensa durante la conferencia inaugural de las jornadas interparlamentarias de Junts per Catalunya, en el Hotel Thon EU, a 5 de septiembre de 2023, Europa Press - Archivo (Europa Press/Europa Press)

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una intervención en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo en respuesta a una pregunta del eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha advertido al comisario de que dicha ley dejaría "privadas de contenido" sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos "muy graves" como la malversación o la desobediencia.

"Esté seguro de que estaremos atentos al modo en que el dosier evoluciona, en especial cuando hay vínculos con el punto que usted menciona de problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos", ha respondido el comisario.

Reynders ha querido dejar claro que por el momento no puede hacer una evaluación precisa de la ley de amnistía porque no hay ningún documento formal sobre la mesa que pueda examinar.

"Por ahora leo muchas cosas, como de otros asuntos, pero no tengo textos a mi disposición así que difícilmente puedo pronunciarme sobre ningún texto", ha indicado Reynders, en referencia a que Bruselas no toma partido formalmente sobre nuevas legislaciones nacionales mientras no haya propuestas firmes.

Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario se había limitado a decir que no podía realizar juicios sobre una norma cuyos detales desconoce y que, en todo caso, son cuestiones de ámbito nacional y que le corresponde a España decidir cómo actuar, siempre que sea dentro del marco constitucional.