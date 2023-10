Vocero de la Fiscalía de la CDMX es acusado por su hermana de abuso de poder

Hilda Lara, media hermana del coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara López, acusa al servidor público de abuso de poder y de culparla del delito de despojo agravado en contra de su padre.

En el marco de las protestas de víctimas y feministas que se oponen a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGJ de la CDMX, Hilda señaló Lara López les fabricó el delito de despojo agravado a ella y a su esposo en contra de su propio padre, y refirió que se está violando tanto sus derechos, como los su esposo de nacionalidad extranjera.

Te puede interesar: Policía empuja a mujeres víctimas de violencia de género afuera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

“A mi esposo y a mí nos han abierto una carpeta judicial juntos. Nos culpan de despojo agravado a mi padre, algo que no es verdad, no es cierto, nos separan de nuestro proceso porque mi esposo es extranjero. Ahorita se va a llevar su audiencia inicial sin asistencia consular, es un atropello a nuestros derechos, abuso de poder. Todo el tiempo nos están obstaculizando nuestro proceso, que solo pedimos sea legal”. — Hilda Lara.

No te pierdas: En cuatro años murieron 10 millones de árboles sembrados para reforestar la CDMX

A través de un video compartido por la periodista Lourdes Mendoza, la presunta víctima de abuso de poder indicó que todo comenzó el 21 de septiembre de 2021, y que tras dos años, todo en su proceso ha sido simulación, pues asegura que se nota el influyentismo del vocero de la FGJ.

La media hermana de @UlisesLaraCDMX vocero de la @FiscaliaCDMX lo acusa de despojo de la casa de su padre y de abuso de poder… si eso le hace su familia… Qué esperar las victimas de a pie? pic.twitter.com/lj41bZoftu — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 9, 2023

“Nosotros no queríamos llegar a anunciar esto, pensamos que nos podían llevar un proceso con apego a derecho, justo, con base en las leyes y no ha sido así. No ha sido así y se nota, se ve, lo sabemos. Es el influyentismo. Es el abuso de poder”, aseveró Lara.

Cabe señalar que desde julio del año en curso, la hermana del vocero de la FGJ de la CDMX y su esposo habían difundido videos denunciando la violencia institucional de la que dicen ser víctimas.

Favor de compartir!!! Ulises Lara coordinador de asesores y vocero de la fiscalía de la ciudad de México hace uso de abuso de poder en contra de su media hermana. pic.twitter.com/VTj3SNzQ8N — Irma Hernández Paz (@peque_boo) July 30, 2023

Sigue leyendo: Denuncian ambientalistas instalación ilegal de anuncios en la Ciudad de México