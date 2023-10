Este bolígrafo mágico puede escanear y reproducir cualquier color

¿Te imaginas un bolígrafo capaz de reproducir millones de colores? Pues ya existe, y se llama Colorpik Pen.

Este dispositivo electrónico no se limita a escribir, sino que abre un mundo de posibilidades, permitiéndote reproducir la asombrosa cifra de 16 millones de colores de tu entorno.

El Colorpik Pen integra un sensor de color RGB junto con cuatro cartuchos de tinta recargables, cada uno con un tono base distinto. Para crear un tono concreto, los usuarios sólo tienen que acercar el sensor al color deseado e iniciar el proceso de escaneado pulsando un botón. A continuación, mezcla las tintas y da vida al pigmento escaneado.

“Colorpik pen”, un bolígrafo con 16 millones de colores, es un instrumento de escritura que tiene la capacidad de producir una amplia gama de colores mediante el uso de tecnología avanzada. Este bolígrafo se puede utilizar para crear arte, tomar notas o escribir en varios tipos de papel o superficies”, afirma Colorpik Pen en su página de Facebook.

También ofrece versatilidad gracias a sus seis puntas intercambiables (aguja, bolígrafo, redonda, estilográfica, rotulador y pincel) que permiten diversos trazos y estilos.

“El lápiz Colorpik todavía está en sus primeras fases, pero tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuaremos con el color en el futuro”. — Steve Wang, CEO de Colorpik Inc.

El dispositivo puede vincularse a una aplicación específica en tablets u computadores mediante conectividad Bluetooth o USB. Este compañero digital permite a los usuarios integrar los colores escaneados en sus proyectos digitales, con opciones para ajustar los pigmentos.

Metro habló con Steve Wang, CEO de Colorpik Inc, para saber más sobre este rotulador.

$149

Es el precio del Colorpik Pen.

Características

El Colorpik Pen tiene tintas y plumillas intercambiables, lo que lo convierte en una herramienta versátil para artistas, diseñadores y profesionales creativos.

Tintas intercambiables

El Colorpik Pen viene con cuatro cartuchos de tinta recargables: cian, magenta, amarillo y negro. Estos cuatro colores se pueden mezclar para crear 16 millones de colores diferentes. Los cartuchos de tinta son fáciles de sustituir, por lo que nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin tinta.

Puntas intercambiables

El bolígrafo Colorpik también viene con seis puntas intercambiables: aguja, bolígrafo, redonda, estilográfica, rotulador y pincel. Estas diferentes puntas te permiten crear una gran variedad de trazos y efectos. Por ejemplo, puedes utilizar la punta de aguja para crear líneas finas, la punta de pincel para crear trazos anchos y la punta estilográfica para crear una línea de tinta suave y fluida.

Entrevista

Steve Wang, CEO de Colorpik Inc

P: ¿Cómo se le ocurrió la idea de crear Colorpik Pen?

- La historia comienza con mi afición infantil por el arte y mi búsqueda del color. Desde los cinco años, me atraía la vibrante exhibición de bolígrafos de colores en los escaparates de las papelerías. Sin embargo, mis padres no siempre podían satisfacer mi deseo de color. De pequeño, me prometía en secreto que, cuando fuera mayor, tendría todos los bolígrafos de colores del mundo.

Con el tiempo, me convertí en un diseñador creativo que creaba numerosos productos para clientes de todo el mundo. Sin embargo, en mi interior, ese sueño de colores seguía sin cumplirse. Tras cuatro años de ardua investigación y desarrollo, por fin llegó la creación de un bolígrafo capaz de contener el espectro infinito de los colores.

P: ¿Cómo es posible dibujar con 16 millones de colores?

- El Colorpik Pen es un bolígrafo inteligente que utiliza una combinación de sensor de color RGB y mezcla de tinta para producir 16 millones de colores. Incorpora un sensor de color RGB que puede escanear cualquier color del entorno del usuario. Una vez escaneado el color, el ordenador interno del bolígrafo mezcla cuatro tintas base diferentes (cian, magenta, amarilla y negra) para producir el color deseado. A continuación, la tinta se dispensa a través de una variedad de puntas intercambiables, lo que permite al usuario escribir, dibujar o pintar en cualquier color que elija.

P: ¿Qué futuro le espera a Colorpik Pen?

- Colorpik Pen es un producto nuevo e innovador, por lo que es difícil saber con certeza qué le depara el futuro. Sin embargo, hay una serie de aplicaciones potenciales para el lápiz que podrían convertirlo en una herramienta valiosa para una gran variedad de personas.

Por ejemplo, en el campo del arte y el diseño. El Colorpik Pen podría permitir a artistas y diseñadores crear obras de arte más realistas y detalladas al darles acceso a una gama de colores más amplia. El lápiz también podría utilizarse para crear arte digital, ya que los colores escaneados pueden transferirse fácilmente a proyectos digitales.

Otra posible aplicación del lápiz Colorpik es en el campo de la educación. El bolígrafo podría utilizarse para enseñar a tus hijos la teoría del color y la mezcla de colores. También podría utilizarse para crear materiales educativos interactivos.

El Colorpik Pen también podría utilizarse en otros sectores, como la fabricación, la moda y el diseño de productos. Por ejemplo, el lápiz podría utilizarse para escanear y combinar colores para productos o para crear paletas de colores para nuevos diseños.

En general, el lápiz Colorpik puede convertirse en una valiosa herramienta para muchas personas de distintos sectores. A medida que la tecnología siga desarrollándose y el bolígrafo sea más asequible, es probable que veamos cómo se utiliza de muchas más formas en el futuro.