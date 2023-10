Ciencia.-Una teoría explica cómo el oro no se hundió hasta el núcleo terrestre

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En términos más generales, la nueva teoría ofrece información sobre la formación de planetas en todo el universo.

Investigaciones recientes han establecido que los metales preciosos como el oro y el platino llegaron a la Tierra hace miles de millones de años después de que la proto-Tierra primitiva colisionara con grandes cuerpos del tamaño de una luna en el espacio, lo que dejó depósitos de materiales que se plegaron en lo que es la Tierra actual. Pero ese proceso de absorción sigue siendo un misterio.

Además de ser valorados por su escasez, belleza estética y uso en productos de alta tecnología, el oro y el platino son lo que se conoce como elementos altamente "siderófilos". Se sienten atraídos por el elemento hierro hasta tal punto que se esperaría que se acumularan casi por completo en el núcleo metálico de la Tierra, ya sea fusionándose directamente con el núcleo metálico en el momento del impacto o hundiéndose rápidamente desde el manto hacia el núcleo.

Según esta lógica, no deberían haberse acumulado en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Sin embargo, lo hicieron.

Jun Korenaga, profesor de ciencias terrestres y planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias de Yale, y Simone Marchi, investigadora del SRI (Southwest Research Institute) teorizan cómo fue esto posible en un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Todo se centra en una región delgada y "transitoria" del manto, donde la parte poco profunda del manto se derrite y la parte más profunda permanece sólida. Los investigadores descubrieron que esta región tiene propiedades dinámicas peculiares que pueden atrapar eficientemente los componentes metálicos que caen y repartirlos lentamente al resto del manto.

Su teoría postula que este reparto aún está en curso, y que los restos de la región transitoria aparecen como "grandes provincias de baja velocidad de corte", anomalías geofísicas bien conocidas en el manto profundo.

"Esta región transitoria casi siempre se forma cuando un gran impactador golpea la Tierra primitiva, lo que hace que nuestra teoría sea bastante sólida", dijo Marchi en un comunicado.

Los investigadores dijeron que la nueva teoría no sólo explica aspectos previamente enigmáticos de la evolución geoquímica y geofísica de la Tierra, sino que también destaca la amplia gama de escalas de tiempo involucradas en la formación de la Tierra.

"Una de las cosas notables que encontramos fue que la dinámica de la región transitoria del manto tiene lugar en un período de tiempo muy corto (alrededor de un día), pero su influencia en la evolución posterior de la Tierra ha durado unos pocos miles de millones de años", dijo Korenaga.