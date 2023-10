QuitaUnAnuncio, la resistencia ciudadana ante la propaganda electoral rumbo a 2024

El fervor electoral de políticos que desean competir por más cargos públicos en próximo periodo electoral, ha provocado la colocación por toda la ciudad se de pendones, carteles, mantas, lonas y otros recursos impresos con la imagen de políticos sobre mobiliario urbano e, incluso sobre árboles; sin embargo, ciudadanos y colectivos impulsan acciones para retirar la propaganda de lugares prohibidos.

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, se prohíbe la instalación de medios publicitarios en mobiliario urbano como postes de señalización vial, de dispositivos de tránsito, de electricidad y telefonía; así como en árboles, puentes vehiculares o peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, camellones, muros, antenas y semáforos.

🚨 Vean nada más!



Trabajadores del gobierno de la CDMX pegando propaganda de Clara Brujada por la ciudad



Morena es un grupo de delincuentes a quienes les dieron poder político y dinero. Solo los ciudadanos podemos sacarlos



Los chilangos merecemos más!#HijosDeMx #MxConXochitl pic.twitter.com/QlzZWDhGvO — Nuria Rosas (@NuriaRosas1) October 11, 2023

No obstante, dicha regulación parece no tener efectos para la propaganda electoral que, según el Artículo 6, se regirá por la normas electorales, cuyos resquicios y ambigüedades son aprovechadas por las fuerzas políticas para colocar sus anuncios y pintar sus bardas. Cabe señalar que retirar anuncios propagandísticos no es un delito, siempre y cuando estén colocados de forma ilegal.

#QuitaUnAnuncio es un movimiento que tiene al menos una década en la CDMX, que consiste en el retiro ciudadano de la propaganda política que atiborra el espacio público de manera ilegal. Ahora, ante la proliferación de anuncios propagandísticos en periodo preelectoral, algunas organizaciones ciudadanas ya pusieron manos a la obra para remover la propaganda.

Arturo Hernández del colectivo Los Supercívicos, activo en este tipo de acciones desde hace ocho años, conversó con Publimetro sobre propaganda política y cómo afecta la vida de los capitalinos.

Es ilegal colocar propaganda en mobiliario público! No importa si es basura Morenista gastada con nuestros impuestos colocada por @Claudiashein, @ClaraBrugadaM @OHarfuch. O también basura Panista de @STaboadaMx, @giogutierrezag @mauriciotabe. Limpia tu calle y #QuitaUnAnuncio pic.twitter.com/YT1HJxzqB8 — Los Supercívicos (@supercivicosmx) October 10, 2023

¿Por qué Los Supercívicos decidieron entrarle a retirar la propaganda que está tapizando la CDMX?

Arturo Hernández. Foto: @arturoelpantera

Pues básicamente, cuando empezamos el proyecto –por ahí del año 2015– nos sumamos a la lucha de #QuitaUnAnuncio. La propaganda siempre se nos ha hecho como un insulto, hicimos uno de los vídeos que se convirtió en uno de los más virales, este se llama #QuitaUnAnuncioTheChallenge, en donde bajábamos todo tipo de publicidad de todos los partidos, y agarró mucha fuerza.

Es una causa que siempre le hemos tenido en el corazón, y que siempre nos enoja mucho que se siga haciendo con la misma frecuencia, que no cambiemos. Pero también nos enoja mucho que, si cada quien nos encargáramos de nuestra trinchera, de nuestros postes, o sea, si cada quien bajara a los dos o tres pendones que están cerca de su casa, no habría ese problema. Hay un tema de apatía ciudadana muy fuerte, pero si es una de las luchas que año con año hacemos.

No te pierdas: Basura preelectoral de aspirantes a jefatura de Gobierno violenta espacio público de la CDMX

¿Por qué es importante que los ciudadanos defiendan sus espacios y el mobiliario urbano de la propaganda?

Pensamos que son problemas que tenemos frente a nuestras banquetas, que cuando salimos de nuestra de nuestras casas es el espacio de todos, es el espacio público. Entonces, si no somos capaces de resolver los problemas más sencillos como ciudadanos, como por ejemplo, limpiar esta propaganda electoral, o sea, poder agarrar una escalera y bajarla, jamás vamos a ser capaces de resolver los problemas más complejos del país.

Para nosotros es fundamental que le entre la ciudadanía, y que se encargue de su entorno, de su trinchera, de la casa de todos, que es el espacio público.

¿Quién juega el rol más importante (ciudadanía o gobierno) para que la propaganda no llene de basura la ciudad?

Definitivamente el gobierno juega el rol más importante porque tiene que aplicar la ley, o sea, existen leyes que lo prohíben, pero después hay otras como que tratan de incentivar a que sí se haga, hay mucha contradicción, pero es arcaico y es estúpido.

Me parece que estar desperdiciando dinero en eso, en este tipo de acciones, no nos suma a nadie, hay tanta pobreza y por eso creo que a nivel legislativo ya debería haber un imperativo de castigar a los políticos que lo hacen, pero no solo eso, sino también a las empresas. Nuestros postes están llenos de inmobiliarias que promocionan sus edificios y hasta tapan los letreros de las calles, es una suciedad y se genera una contaminación brutal, pero no hay castigos.

La imagen de Clara Brugada tapiza postes y mobiliario urbano.

Entonces sería muy sencillo, que la inmobiliaria que está poniendo estos estos anuncios, estos gallardetes, pues se vaya y se le castigue, porque ahí está su dirección, ahí está quién lo pone, es como un sello de “lo estoy haciendo y no me pasa nada”. Lo mismo pasa con los políticos. Sí debería haber un castigo de parte del Instituto Nacional Electoral cuando se hacen estas prácticas.

¿Qué es lo más grave de que se coloquen estos anuncios propagandísticos, incluso fuera de tiempos electorales?

En Miguel Hidalgo abunda propaganda de Mauricio Tabe.

Me parece que lo más grave es la desfachatez, la hipocresía, el cagarse en la de los de los ciudadanos, de decir “miren hago esto y no importa nada”. Una cosa que me hace me parece aberrante es lo que hicieron, en este caso, los panistas como Tabe, Taboada y como Giovanni Gutiérrez que tapizaron y gastaron millones de pesos, porque estoy convencido que superan los cinco o seis millones solamente de sus lonas, el costo para informarte un tercer Informe de Gobierno.