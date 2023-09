Denuncias electorales crecen 81% previo a 2024; alcaldes son los más señalados en CDMX

Actos anticipados de campaña y precampaña, uso de recursos públicos y promoción personalizada son las conductas violatorias por las que recibió denuncias el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entre enero y septiembre de 2023, lapso que en registró 134 casos, lo que representa un incremento del 81% en comparación con el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 74.

Lo anterior no es un registro saludable para la democracia capitalina, según explicó la consejera del IECM, Erika Estrada Ruiz, quien añadió que el litigio debe ser la última vía a la cual deben acudir los actores políticos en las vísperas del proceso electoral más grande de la historia del país, mismo que, solo en la capital, definirá 287 cargos, entre los que figuran la jefatura de Gobierno; 66 diputaciones y las 16 alcaldías.

“No es algo recomendable para la salud de ninguna democracia, porque esto quiere decir que hay más intención de no cumplir con la ley, que aquella de cumplir con la ley. Entonces, al menos en mi opinión, esto no habla bien de la salud de nuestra democracia, el litigio debe ser la última vía a la cual deben acudir los actores políticos cuando no tienen, o no pueden procesar la diferencia de otra manera”.

— Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del IECM.