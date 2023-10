¿Cómo no ver el eclipse solar de este 14 de octubre en México?

Este 14 de octubre el eclipse solar que se podrá apreciar en distintos puntos de la República Mexicana ha provocado una ola de información sobre cómo y no verlo, por lo que es importante que consideres no apreciarlo en vivo si no cuentas con un dispositivo apto para tal efecto.

Aquí te decimos qué objetos no son idóneos para poder apreciar el eclipse solar, contrario a lo que ha circulado en redes sociales donde internautas se han aventurado a hacer tutoriales de cómo crear artefactos para verlo, no es recomendable apreciar el eclipse con estos objetos:

Radiografías

Lentes oscuros

Negativos

Espejos

CD´s

Vidrios polarizados

Papel celofán

En todo caso, los únicos dispositivos que pueden ayudarte a disfrutar de este fenómeno astronómico son:

Careta de soldador de sombra 14: Este artefacto es de uso industrial, por lo que no será tan fácil obtenerlo como ir a la tlapalería más cercana.

Telescopio o binoculares provistos de película solar: Si ya cuentas con un telescopio, puedes adaptarlo con un filtro solar adecuado para observar el eclipse. Debes asegurarte de que el filtro esté correctamente instalado y que se ajuste bien al telescopio.

Lentes especiales con certificación ISO 12312-2: Estos lentes están diseñados específicamente para proteger tus ojos de los rayos del sol, pero debes estar consciente de que cuenten con la certificación ISO mencionada y que cumplan con los estándares de seguridad.

¿Dónde conseguir lentes especiales?

Estos lentes han sido repartidos en algunas universidades y hay empresas que los comercializan; sin embargo, actualmente están agotados.

No obstante, dentro del Planetario Luis Enrique Erro se entregarán lentes gratis para ver el eclipse solar, te recomendamos llegar temprano para que puedas alcanzar una de las 2 mil 500 unidades disponibles.

Finalmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habrá actividades el 14 de octubre para ver el eclipse solar desde las “Islas”, en Ciudad Universitaria (CU).

El llamado ‘anillo de fuego’ será visible en la península de Yucatán, en una franja que atravesará el sur de Quintana Roo y el norte de Campeche. Mientras que en el resto del país, el fenómeno será visto como un eclipse parcial de sol que cubrirá entre 80% y 53% la luz solar, en el caso de la Ciudad de México, la luna cubrirá un 70% del disco solar, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el sol se oscurecerá en un 83% y un 62% en Guadalajara, Jalisco.