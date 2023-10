TOMORROW X TOGETHER sobre su nuevo álbum: "Es una caída libre hacia la realidad"

ARCHIVO - Yeonjun, de izquierda a derecha, Taehyun, HueningKai, Beomgyu, y Soobin de Tomorrow X Together durante su presentación en el festival Lollapalooza en Chicago el 5 de agosto de 2023. El más reciente álbum de la banda "The Name Chapter: Freefal AP (Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP)

LOS ÁNGELES (AP) — En 2019, cuando debutó el grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER (también conocidos como TXT) se hicieron famosos como la primera boy band de BigHit Entertainment desde BTS. Esos días pasaron tan pronto como llegaron.

El quinteto integrado por Yeonjun, Soobin, Taehyun, Huening Kai y Beomgyu es uno de los grupos de K-pop contemporáneo más influyentes, conocido cariñosamente como “la voz del K-pop para la Generación Z” por sus álbumes con conceptos para respaldarlos, identificables y su intrépido eclecticismo de género. No tienen dos discos iguales, pero los elogios son muchos. El año pasado, TXT hizo su debut en Estados Unidos en Lollapalooza, el famoso festival de Chicago. Este año, se convirtieron en el primer grupo de K-pop en encabezarlo, unos meses después de que su álbum, “The Name Chapter: Temptation”, debutara en el puesto número 1 del Billboard 200.

El viernes, la historia de TXT continúa con el álbum, “The Name Chapter: Freefall”. Hay una mitología caprichosa y muy específica detrás de esto: “Temptation” (tentación) presenta a jóvenes al borde de la edad adulta, sintiéndose tentados por falsas ilusiones de una infancia eterna, jugando con imágenes de Peter Pan y Neverland. “Freefall” (caída libre) es el siguiente paso.

Es una “caída libre hacia la realidad”, como lo explica Huening Kai a The Associated Press, hablando a través de un intérprete.

“The Name Chapter: Freefall” trata de crecer, pero también de celebrar la juventud, como se evidencia en canciones como la new wave con sintetizadores inspirada en la década de 1980, “Chasing the Dream”, o más explícitamente en el tema de apertura de nu-metal “Growing Dolor”.

“Crecer no es fácil”, dice Taehyun sobre la última canción. “Crecer requiere crecer (a través) del dolor todo el tiempo. Por eso tenemos este tipo de sonido y apariencia”.

Hay influencias del rock entretejidas en el álbum, pero no sería un lanzamiento de TXT si se apegaran a una fórmula particular. También colaboraron con la superestrella del pop brasileña Anitta en “Back for More”, una canción que estrenaron en los recientes Premios MTV a los Videos Musicales, así como en el retro-pop lleno de campanas “Do It Like That” junto a los Jonas Brothers.

“Valoramos mucho trabajar con varios artistas”, dice Taehyun sobre sus colaboraciones internacionales. “Porque colaborar con diferentes artistas siempre nos inspira y nos lleva hacia adelante. Y creo que los oyentes de música de diferentes artistas son diferentes, lo que significa que cuando nos unimos, los oyentes también pueden unir fuerzas y juntarse, lo que tiene este gran efecto mariposa”.

Y si hay una constante en la música de TXT, es que se esfuerzan por lograr la conexión.

“Muchos de nuestros fans se enfrentarán a dificultades en la vida”, continúa. “Pero todos sabemos que hay una respuesta esperándonos. Hay un destino al que nos dirigimos, así que sólo tenemos que seguir avanzando y avanzando”.