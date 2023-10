“Que llegue la transformación a Yucatán”, Claudia Sheinbaum tras sumar voluntades en gira la “Esperanza Nos Une”

“Ahora tenemos una gran oportunidad, que no solamente siga la Transformación en todo el país, sino que llegue la Transformación a este bello estado de Yucatán”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo luego de que empresarios, artistas, deportistas y miembros de los pueblos originarios de dicho estado se sumaron al Acuerdo de Unidad para continuar la Cuarta Transformación.

La Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación resaltó que el objetivo de dar continuidad a la transformación no solo es preservar lo alcanzado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino ampliar el alcance de la democratización de las instituciones con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que permita realizar los cambios de fondo que necesita el Poder Judicial.

“Yo digo que es el Plan C de Claudia, ese plan C tiene una parte muy importante porque ya se democratizó el Poder Ejecutivo, el Presidente anda por todos lados caminando, ya no hay un Estado Mayor que lo cuide, ya es un gobierno del pueblo y para el pueblo; el Legislativo también porque ha aprobado los cambios constitucionales, ya no tiene moches y todo lo que había antes, pero ahora nos toca democratizar al Poder Judicial’', puntualizó.

Durante su discurso, destacó el trabajo realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor del sureste del país, el cual fue olvidado por gobiernos anteriores y que hoy alberga una de las obras más grandes del mundo como lo es el Tren Maya.

En ese sentido manifestó que uno de sus sueños es ampliar esta visión de movilidad para todo el país, como lo realizó durante su gobierno en la Ciudad de México como Jefa de Gobierno, de tal forma que México esté conectado de norte a sur a través de un avanzado sistema ferroviario.

Pueblos originarios de Yucatán realizaron un ritual de las buenas vibras para la doctora Claudia Sheinbaum. Foto: (Especial)

“Mi sueño es seguir construyendo trenes de pasajeros en nuestro país, que no nos quedemos nada más con el Tren Maya, que sigamos construyendo obra pública que potencie la inversión privada, que sigamos construyendo trenes y que vayamos en tren desde la Península hasta otros lugares del país en tren”, comentó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, coincidió en que vienen tiempos de cambio para Yucatán, pues subrayó que se va a lograr la Transformación como se logró en otros estados que estaban en manos de gobiernos neoliberales.

“Ya viene el cambio para Yucatán, que se va a derribar el mito de que aquí no podía triunfar nuestro movimiento, lo mismo nos decían de Oaxaca, que ahí gobernaba un solo partido y una familia y que no podríamos ganar, pero el pueblo se organizó y ganamos; lo mismo decían de Campeche, que es territorio de ´Alito´, pero el pueblo se organizó y ganamos; lo mismo decían de Tamaulipas, el pueblo se organizó y ganamos; y el Estado de México, decían que no se podía porque de ahí era un grupo muy poderoso y ganamos”, comentó.

Como muestra de reconocimiento a su liderazgo, los pueblos originarios de Yucatán realizaron un ritual de las buenas vibras para la doctora Claudia Sheinbaum, representada por los hermanos indígenas de la zona arqueológica de Chichén Itzá, con el objetivo de que alcance sus metas en este camino por la continuidad de la transformación en el país.

En Yucatán se sumaron a la 4T Rommel Pacheco, clavadista olímpico; Roberto Abraham Mafud; empresario, promotor cultural y compositor mexicano; Guty Espadas, campeón mundial de Boxeo en Peso Pluma; Celsa María Iuit Moh, mujer indígena ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes; Richar Mut Tun, presidente del Colegio de Economistas de Yucatán; Yuli Chapur Zahoul, consejera consultiva de la comisión de Derechos Humanos en Yucatán y Moisés González, presidente de la unión de mayoristas de la Central de Abastos de Mérida.

Foto: (Especial)

Así mismo, Armando Lara Ordoñez, deportista de alto rendimiento en Taekwondo; Dr. Salvador Elías Castell González, director y fundador de ‘’va por la tierra’'; Carlos López Cabrera, creador de contenido; Ana María Frías, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras Turísticas, Acuícolas y Artesanales; Edna Alexandra Canto Hernández, presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas de la Industria de la Construcción; Adolfo Calderón Sádico, escritor; Felipe Couoh Jiménez, presidente de la Confederación de Profesionistas de la Península y Raúl Barroso, fundador del programa ‘’Esperanto’' en apoyo a jóvenes de escasos recursos.

También suscribieron; Raúl Vela Sosa, doctor en Comercio internacional; Nimbre Alicia Romero, comisionada nacional de Equidad de Género de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos; Fidencio Canto Sánchez, ex director general del Colegio de estudios científicos y tecnológicos de Yucatán; Carlos Abraham Mafud, presidente del Consejo consultivo de la junta de asistencia privada en Yucatán; Karina Esperanza Ojeda Sierra, directora del Instituto de Desarrollo Humano Cree; Juan José Sandoval Gio, coordinador de la Red Inter Institucional de Investigación Biológica; Enrique Sánchez Progreso, empresario pesquero; José Francisco Ricalde Pons, empresario joyero; Walter Salazar Cano, ex secretario de desarrollo social y ex director del registro civil del estado de Yucatán y Ariel Avilés Martín, fundador de la escuela de letras de la Universidad modelo.

A su vez, Alex Ceballos, músico; Leonor Aguila Mena, directora creativa de Grupo Joyería San Román; Ricardo Mosqueda Lagunes, representante del partido Nueva Alianza; Alfonso Gonzales Arceo, director de la firma Perfecto Home; Mónica Bargas Caporali; activista; Maria Patricia Guadarrama Chavez, bióloga; Mirna Manzanilla Romero, directora del Instituto Tecnológico de Mérida; Alejandro Chulim, secretario general de sección del SNTE; Andrea Grajales Canto, mercadóloga; Rosario Espadas, directora del Comité Estatal de la Cámara Nacional de la Mujer en Yucatán; Mariana Cotera, integrante de la Asociación ‘’La Verdadera Transformación de Yucatán’'; María Cristina Isis del Toro; Aracely Córdoba, empresaria petrolera; Ingrid Robles, empresaria; Judith Elena Ortega, medica; Carlos Enrique Flores Villanueva; ex certificador Lingüístico; Mauro Estrella Canto, ex docente del Instituto tecnológico de Chetumal, Campeche y de Mérida.

Firmaron por su parte, Maite Mascaró, profesora; Carlos Rosas Vazquez, fundador de unidad de docencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Karina Lara Puerto, ex integrante de la Cámara Nacional de la Mujer; Julieta Hernández Ramírez, profesora de las facultades de Medicina de Enfermería y Antropología; Roberto Zamora Bustillos; investigador; Teresita Chan Estrella, maestra en ciencias de los alimentos; Hugo Ramón Rodríguez Núñez, docente; Abel Zapata Dietrich, profesor del Tecnológico de Mérida; Demetrio Rivas Corona, representante del SNTE en Yucatán; Emmanuel Gonzalez Chávez, secretario general del SNTE; Lilia del Carmen Manrique Ceca, activista; Russel Fernando Cabrera Ojeda, activista LGBT; César Armando Benites Sansores, activista; Francisco Javier Pérez generador y analista de contenidos sociales; Diego Cano, fotógrafo; Ileana Garma, poeta; Erick Alberto Cupul, presidente estatal del movimiento de reivindicación; Albero Delgado Bechara, promotor social; Darío Villasis, artista plástico; Juan Manuel de Jesús Palomo Vargas, presidente del consejo de administración de sociedad cooperativa de capital variable; Leonel Macías Sánchez, ex deportista; Fredy Sansores, ex árbitro de primera división y José Manuel López Campos, empresario gasolinero.

Se unieron, Renan Guillermo González, impulsor de cultura; Violeta Robledo Torres, oftalmóloga; Remigio Antonio Carvajal Ávila, ex rector de la universidad tecnológica del Mayab; Axel Bobadilla, líder estudiantil; Raúl Gody, comisionado de Transparencia del INFONAVIT; Carlos Medina, ex presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo; Carlos Avilez, delgado COCE Yucatán; Claudia Cetina Gómez, empresario hotelero; Walter Javier Olvera, empresario; Manuel Ruiz Sosa, empresario gasolinero; Carlos Berlin Montero, ex diputado del PRI; Jesús Quintal IC, ex diputado, Joaquín Xuffy, ex alcalde del municipio de Baca; Elizabeth Gamboa, ex diputada del PRI; Lupita Canto Ale, ex presidenta municipal de Chicxulub Puerto; René Geremías Tun Castillo, ex alcalde y Moisés Rodríguez, ex diputado local por el PAN.

Foto: (Especial)

Finalmente; Fernando Romero Ayuso, ex diputado; Enrique Castillo, ex alcalde por el PRI; Liliana Araujo, ex alcaldesa por el PRI del municipio de Tekantó; Ingeniero Eduardo Cupul; ex candidato a la presidencia de Tunkas; Ramón Estrella, ex alcalde de Teya; Fermin Sosa, ex alcalde de Izamal; Manuel Aguilar, ex alcalde de Telchac; Sansores Millán, ex alcalde de Santa Elena; Martín Alcocer, ex alcalde de Chochla; Lila Frias Castillo, diputada local; Luis Borjas Romero, ex diputado local; María Fernanda Vivas Sierra, presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Ecología; Oscar Medina, regidor de Mérida por el PRI hasta el 2024; Lorena Polanco, regidora de Progreso PRI; Erick Quijano, ex alcalde de Tixkokob; Manuel Carrillo, ex director general de la Junta de Agua Potable y alcantarillado de Yucatán; Carlos Salón, ex diputado local; Juana María Baltazar, ex alcaldesa de San Felipe; Irving Piste, ex alcalde de Kinchil y Alejandro Muñoz, ex secretario Jurídico del Comité Directivo del PRI Yucatán.