El Festival de Sitges premia a la argentina 'Cuando acecha la maldad' como mejor película

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

'Cuando acecha la maldad', protagonizada por Ezequiel Agustín Rodríguez y Demián Salomón, cuenta como dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio.

El jurado, compuesto por Ana Torrent, Kim Newman, Jérôme Paillard, Alexandra Heller-Nicholas y David C.Fein, ha concedido un premio especial 'ex aequo' al filme británico 'Stopmotion', de Robert Morgan, por su explotación creativa del lado oscuro de la creatividad, y al francés 'Vermin: la plaga' por ser "una película de monstruos poderosa y política".

El realizador Baloji ha sido premiado como mejor director por 'Omen', y en la categoría de interpretaciones los galardones han recaído en Kate Lyn Sheil como mejor actriz por 'The Seeding' --con una mención especial para Zafreen Zairizal por su papel en 'Tiger Stripes'-- y en Karim Leklou como mejor actor por 'Vincent debe morir'.

El jurado ha reconocido a 'Late Night with the Devil', de los hermanos Cairnes, con el premio al mejor guión; a 'La Morsure' con el de la mejor fotografía; a 'Club Zero' con el de mejor música, y a 'El reino animal' con el de mejores efectos visuales.

Se han concedido dos menciones especiales por parte del jurado a los filmes 'Riddle of Fire', porque "hizo muy contento" al jurado, y a 'Moscas', por mostrar el lado feo de Buenos Aires.

