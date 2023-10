Miles de manifestantes propalestinos marchan por Reino Unido contra la guerra de Gaza

LONDRES, 14 (DPA/EP)

Miles de personas se han reunido en manifestaciones pro palestinas en todo Reino Unido, en medio de la preocupación internacional por la situación en Israel y Gaza, comenzando por la celebrada en Londres, donde la Policía ha avisado de antemano que cualquiera que mostrara apoyo al movimiento islamista Hamás podría acabar detenido por apología del terrorismo.

La Policía Metropolitana ha desplegado más de 1.000 agentes para la manifestación del sábado en la capital, que se produce en un momento en que los palestinos han comenzado un éxodo masivo del norte de Gaza ante la perspectiva de una invasión terrestre de Israel contra el enclave.

La ONU, la Unión Europea y numerosas ONG internacionales han expresado su profunda preocupación por el impacto de la acción israelí en los civiles, mientras el número de muertos sigue aumentando en medio de ataques aéreos y un asedio al territorio.

Los manifestantes se reunieron frente a la Broadcasting House de la BBC en Portland Place antes de la marcha en Londres el sábado por la tarde, ondeando banderas palestinas y portando pancartas.

Al comienzo de la ruta se encendieron bengalas con los colores nacionales rojo, verde y negro, mientras se escuchaban cánticos de "Palestina libre, libre" mientras la gente avanzaba por el centro de la capital. También se celebraron manifestaciones en Manchester, Edimburgo y otras partes de Reino Unido.

La Policía Metropolitana ha indicado que ciertas zonas de Londres estarían cubiertas por un poder de la Sección 60AA hasta las 22.00 por las que pueden exigir a los asistentes que no usen máscaras para ocultar su identidad.

También está en vigor el artículo 12 de la Ley de Orden Público que cubre la ruta de la manifestación, que termina en Whitehall.

LANZAMIENTO DE PINTURA CONTRA LA BBC

Antes de la manifestación, la sede de la BBC en Londres fue pintada de rojo. La Policía no ha vinculado el incidente con ningún grupo de protesta en particular, pero se produce después de que la emisora enfrentara días de críticas por parte de conservadores de alto rango y otros por su postura editorial de no describir a los milicianos de Hamás como terroristas.

El Gobierno británico ha apoyado firmemente a Israel, y los ministros también han pedido a la policía que utilice "toda la fuerza de la ley" contra las muestras de apoyo a Hamás o los intentos de intimidar a la comunidad judía de Reino Unido.

El Ministerio del Interior también ha sugerido esta semana que ondear banderas palestinas podría considerarse ilegal en algunos contextos.

En medio de preocupaciones sobre la escala de la respuesta israelí, el primer ministro Rishi Sunak dijo el viernes que el país tiene "todo el derecho a defenderse" de los ataques de Hamas, pero enfatizó que la seguridad civil debe ser "primordial" en la mente de la gente.

Orly Goldschmidt, portavoz de la Embajada de Israel en el Reino Unido, insistió anteriormente en que Israel no estaba atacando a civiles, pero admitió que personas inocentes serían víctimas del conflicto con Hamás en Gaza.

"Habrá gente inocente que pagará trágicamente con su vida, pero este es un estado de guerra y tenemos que evitar que alguien nos vuelva a hacer daño", ha señalado a Times Radio.

Por otro lado, esta noche se ha sabido que un vuelo de la Fuerza Real Británica ha salido de Israel como parte de un esfuerzo del Gobierno británico para poner a salvo a los ciudadanos británicos. Tres de ellos murieron durante el ataque del fin de semana pasado a Israel, pero los informes sugieren que al menos 17 podrían estar entre las víctimas.