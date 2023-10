Escrivá ve "insuficiente" el compromiso de las CCAA para acoger a menores migrantes solos llegados a Canarias

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

"La conferencia sectorial que hubo hace una semana con todas las CCAA para tratar este tema dio como resultado una iniciativa a acoger a menores de Canarias, que me parece sinceramente insuficiente para el reto que tiene Canarias, y hay que aclarar que no todas las CCAA están demostrando el nivel de solidaridad que debieran", ha subrayado Escrivá, este lunes, en declaraciones a los medios tras la Conferencia sobre Rentas Mínimas que se ha celebrado en Aranjuez.

Así, preguntado por las quejas del presidente de Canarias sobre falta de recursos, Escrivá ha indicado que "el gobierno de Canarias tiene una sobrecarga muy grande de trabajo" pero ha insistido en que "ha recibido y seguirá recibiendo" fondos del gobierno central para abordar la situación.

Además, ha subrayado que, "en la legislación española, un menor es antes un menor que un migrante" y ha apelado a "la solidaridad de las demás CCAA" porque "los menores son responsabilidad de las CCAA". "Cuando hay una crisis como la que se está produciendo en Canarias, donde hay más de 3.500 menores, pero el número puede seguir subiendo en los próximos años, las demás CCAA deben solidarizarse y tener una responsabilidad colectiva".

Respecto a los migrantes no menores, Escrivá ha señalado que el Ministerio del Interior es responsable durante las "primeras 72 horas" desde la llegada y "hace un trabajo excelente"; y, posteriormente, Migraciones hace "una aproximación integral del sistema de acogida".

Esta vez, "a pesar de que las llegadas están siendo superiores a 2020", asegura que están "preparados" y que "realmente no hay un problema en Canarias asociado a la llegada de no menores que no vaya más allá de lo que es la situación habitual".

"El número de no menores en Canarias después de las llegadas muy importantes de los últimos meses y, sobre todo, semanas, no debe exceder los 5.000. Y en El Hierro o Lanzarote hay llegadas puntuales", ha subrayado Escrivá.

Por otro lado, preguntado por la guerra entre Israel y Hamás, el ministro de Inclusión ha asegurado que "lo que tiene que preocupar a todos" es "el drama humanitario que se está produciendo allí" y ha insistido en la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por supuesto, condenando de la forma más rotunda el ataque terrorista que se produjo por parte de Hamás" y poniendo el énfasis en la "protección" de todas las personas desde el punto de vista humanitario y del derecho internacional, y recordando que "el conflicto de fondo solo se podrá resolver cuando haya un reconocimiento de dos estados".