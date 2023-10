Fuente AP: Soldado que huyó a Corea del Norte es acusado de deserción y se encuentra detenido

WASHINGTON (AP) — Un soldado estadounidense que huyó a Corea del Norte antes de ser enviado de regreso a Estados Unidos este mes se encuentra bajo detención militar, informaron dos funcionarios el jueves. El soldado raso de primera clase Travis King enfrenta cargos de deserción y posesión de imágenes sexuales de un menor.

Los ocho cargos en contra de King se detallan en un acta acusatoria a la que The Associated Press tuvo acceso. Los funcionarios hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a que los cargos aún no se dan a conocer de forma pública.

Claudine Gates, la madre de King, dijo en un comunicado que a su hijo se le debe "otorgar la presunción de inocencia”.

“Una madre conoce a su hijo, y creo que algo le pasó al mío mientras se encontraba desplegado”, señaló.