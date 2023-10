El 'Rafa Nadal Academy Team', segundo equipo confirmado para la Hexagon Cup

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

De esta forma, la academia del campeón de 22 títulos de Grand Slam se convierte en el segundo de los seis equipos confirmados tras la revelación del equipo de Hexagon Cup durante el lanzamiento oficial del torneo el mes pasado.

La Hexagon Cup, un nuevo torneo de pádel por equipos que combina a jugadores masculinos, femeninos y de 'next gen', ha anunciado que la Rafa Nadal Academy by Movistar contará con un equipo propio en el torneo que se celebrará en el Madrid Arena.

El fundador de la Hexagon Cup, Enrique Buenaventura, se ha mostrado "orgulloso" de dar la bienvenida al equipo de la Rafa Nadal Academy. "Nuestra misión es atraer a los mejores jugadores del mundo, proporcionar la plataforma más inclusiva para apoyar a los talentos emergentes y hacer crecer la base de aficionados al pádel en todo el mundo, por lo que no podríamos desear un mejor equipo para unirse a nosotros", ha apuntado.

Conocida por formar a tenistas de talla mundial desde su apertura en 2016 en Manacor, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones en las que se ubican 10 pistas exteriores y 7 pistas cubiertas. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel.

Además, la Rafa Nadal Academy ha anunciado que Richard Mille será su patrocinador principal en esta competición, por lo que el equipo se denominará oficialmente 'Rafa Nadal Academy Team powered by Richard Mille'.

La Directora de Marketing y Comercial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, Maribel Nadal, ha señalado que el pádel es "un deporte" con el que se han "comprometido desde los inicios de la academia". "Una de nuestras mayores alegrías es ver la valoración tan positiva que hacen los jugadores profesionales de pádel que nos visitan. Nuestra participación en Hexagon Cup refleja nuestro compromiso por desarrollar y fomentar el talento del pádel y el alcance de este deporte a nivel mundial", ha añadido.

"Nos encanta la visión tan innovadora, ambiciosa y respetuosa que tiene la Hexagon Cup y creemos que su creación tendrá un impacto decisivo en el crecimiento del pádel. Estamos en conversaciones con algunos de los principales nombres de este deporte para que se conviertan en los jugadores franquicia del Rafa Nadal Academy Team powered by Richard Mille y muy pronto podremos desvelar nuestros seleccionados", ha concluido Maribel Nadal.

Las Hexagon Cup es un torneo de estrellas para llevar al pádel a otro nivel nacido bajo el lema "For the Fans. For the Players. For the Game", combina a jugadores masculinos, femeninos y de 'next gen' con los principales propietarios de equipos que vienen de distintas ramas del deporte y el entretenimiento para competir por un impresionante premio de un millón de euros, creando una nueva competición por equipos y una experiencia para los aficionados realmente emocionante.