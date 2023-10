7 tips para evitar las trampas y fraudes de los montaviajes

Los montaviajes se convirtieron en uno de los formatos más novedosos de cometer fraude en México, con un récord de 90% de estafas consumadas entre los casos reportados a las autoridades y organizaciones de apoyo.

La Policía Cibernética reportó que los montaviajes son organizaciones delictivas que se hacen pasar como agencias de viajes online, que ofrecen paquetes turísticos pirata, muy baratos, para enganchar y robar a sus víctimas.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX reveló que los delitos relacionados con dichos delincuentes aumentaron 217%, al pasar de 77 casos en 2021 a 244 el año pasado.

Precisó que en 20% de los casos reportados, los montaviajes perpetraron fraudes por más de 30 mil pesos, en 25% de los expedientes la estafa osciló entre 10 mil y 30 mil pesos y en 28%, el monto fue menor a 10 mil pesos.

¿Cómo puedo protegerme de los montaviajes?

Para planear un viaje de forma segura y no caer en las trampas de los montaviajes, el director de la agencia de viajes digital Dooddo, Yair Salas te recomienda:

1. Valida que la agencia esté registrada ante la Sectur

La Secretaría de Turismo (Sectur) regula a las agencias de viaje tradicionales y digitales, a través del Registro Nacional de Turismo (RTN), que se actualiza cada dos años. Para saber si la empresa que te ofrece un viaje está registrada y cuenta con el aval de la Sectur, puedes visitar la página http://rnt.sectur.gob.mx/RNT_TipoPrestador.html

2. Verifica la antigüedad de la empresa

Las agencias manejadas por los montaviajes no suelen tener una solidez a largo plazo y para conocer su antigüedad, solo debes verificar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que aparece en el RTN.

Los tres primeros dígitos del RFC corresponden a las iniciales de la empresa o una combinación de estas; los siguientes seis te muestran el año, mes y día en que se constituyó y los últimos tres son la homoclave que fija el SAT. Si ni siquiera tiene RFC, bloquéalos.

3. Duda de la empresa, si tiene cero quejas ante Profeco

Profeco cuenta con dos micrositios que registran y ofrecen información sobre las quejas presentadas contra una agencia de viajes:

Primera. Monitoreo de Tiendas Virtuales: https://www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/index.html

Segunda. Buró Comercial de Profeco: https://burocomercial.profeco.gob.mx/

Si la agencia no tiene ninguna queja, es un rasgo para tener sospechas de fraude. A través de los años y debido a la cantidad de usuarios que tienen las marcas, es casi imposible que no tengan quejas; siempre hay algún aspecto con el cual algún cliente no está conforme, por ello, es sano tener un nivel razonable de quejas.

4. Visita las redes sociales

Revisar la autenticidad de su cuenta en las redes sociales es otro aspecto que fundamenta la confiabilidad de una agencia. Por ejemplo: vista su perfil de Instagram. Da click a los 3 puntos, consulta la información de la cuenta y revisa cuántos cambios de nombre tiene. Si observas que es una cuenta que frecuentemente cambia de nombre, es un foco rojo.

Tampoco te fíes del número de seguidores registrados en sus perfiles, porque pueden ser bots; también desconfía de las opiniones o comentarios registrados en foros o grupos online, porque estos son creados por las empresas y, pueden ser utilizados por los montaviajes, para pescar a sus víctimas.

5. Valida la veracidad de los dominios web y del mail

Ten cuidado con los enlaces que recibes a través de tus redes sociales, sobre todo WhatsApp, debido a que muchas “agencias patito” utilizan este canal colocando el logotipo de las empresas formales, haciéndose pasar por ellas.

Para evitar esto último, revisa que la información que recibas provenga de la página web oficial y que los mails tengan el dominio oficial de la empresa; verifica que el dominio colocado después del símbolo de la arroba “@” coincida con el de la página web de a agencia.

“En una página web clonada no aparece el dominio completo o está alterado y, desde ahí no se puede realizar una compra, por lo que te pedirán hacer depósitos. Por lo general, los montaviajes te piden que envíes comprobantes a un correo de Hotmail o Google, no corporativo ni empresarial.

6. Verificar la congruencia en el contrato

Siempre que contrates un servicio, solicita por escrito la descripción de lo que incluye tu viaje, consulta bien los términos y condiciones, políticas de devolución, cancelación o cambio.

Antes de aceptar cualquier acuerdo revisa cada detalle, pregunta tus dudas, comprueba que el itinerario de lo que está incluido es lo que esperas, confirma las opciones que tu agencia tiene para incluir de forma segura lo que no está incluido, así evitarás malentendidos.

El nombre de quien firma el contrato por la empresa, la cédula turística y el titular de la cuenta a la que vas a depositar el costo del viaje deben estar al mismo nombre

7. No creas en ofertas milagro

¿Vacaciones de lujo a precios ridículamente bajos? francamente es poco probable que el lujo esté incluido en un presupuesto austero.

Es verdad que algunas tarifas que ofrecen las agencias formales suelen ser muy atractivas; debido a que muchas de ellas basan sus tarifas en convenios con proveedores a largo plazo y compra por volumen; pero recuerda, siempre debe existir congruencia entre lo que pagas y lo que recibes a cambio.

