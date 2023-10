Transportistas cuentan sus experiencias paranormales en jornadas laborales

México es un país rico en cultura y tradiciones, parte de ello son las leyendas que se cuentan en los distintos rincones de los estados. En esta temporada de Día de Muertos usualmente aumentan el número de relatos paranormales.

“La llorona” es una leyenda que la mayoría conoce, pero su historia cambia dependiendo el estado donde te encuentres. Lo mismo ocurre con otros países de habla hispana, que pueden identificar al personaje de una leyenda; pero las versiones cambian.

Échale un ojo: Usuarios relatan historias paranormales en el Metro de la CDMX

No obstante, algo en lo que varias personas coinciden es en las experiencias que les haya tocado vivir como es el caso de varios transportistas.

Lo que no se cuenta de las carreteras del país

Pablo Pérez, un hombre de 59 años que fue transportista hace más de 10 años, en entrevista para EL UNIVERSAL relató que trabajó como chofer de autobuses de viaje, específicamente de Toluca a Tejupilco y otros lugares al sur del Estado de México.

Durante los años que trabajó, que fueron aproximadamente cinco, contando desde 1995, acontecieron sucesos que pondrían en duda la existencia a lo desconocido. ”Nos tocaba manejar durante la madrugada, a lo que le temíamos no era a los fantasmas sino a los asaltantes o a los narcotraficantes.

Además, nos preocupaba que las personas llegaran con bien a su destino pese a las peligrosas curvas del camino”, relató Pablo. ”Pero en una ocasión, ya sin pasaje, estacioné el camión para poder dormir un poco porque mis ojos se estaban cerrando. Busqué una ermita (un tipo altar) que estuviera alumbrada.

Cuando la encontré me quedé dormido, pero luego ya no podía despertar y sentí que una mano pequeña me tocaba la mano. Cuando desperté me di cuenta de que la ermita era un altar de un niño que había fallecido”, contó.

A pesar de esa experiencia, Pablo prefirió no contarla para evitar burlas pues trata de mantenerse escéptico a la situación, porque asegura que el cansancio le pudo jugar una mala pasada.

¿Debes detenerte para subir a alguien en plena madrugada?

Los transportistas pueden relatar decenas de historias que hacen dudar acerca de la existencia de lo paranormal. Una leyenda que se cuenta a voces es que existen entes que se aparecen en las carreteras a altas horas de la madrugada.

Una relata la historia de una mujer muy hermosa, que pide ayuda a los transportistas; no obstante, podría tratarse de una trampa. Si bien es cierto que los asaltantes pueden utilizar distintos métodos para lograr su cometido, también hay sucesos que no tienen que ver con el mundo terrenal.

Entre los mismos trabajadores se dice que en caso de que un chofer ignore a la mujer, luego ésta podría aparecer nuevamente delante de ellos pese haber recorrido una gran distancia. También se cuenta que la mujer incluso podría estar a un lado del chofer, esto para asustarlos y ocasionar accidentes.

Una historia que se asemeja a la anterior es contada en un video de YouTube que se encuentra en la cuenta de Glenn - Sector del Terror, en el que un presunto transportista relata que él y su compañero vieron a alguien caminando alrededor de las tres de la madrugada en plena carretera, y al preguntarle si necesitaba ayuda; se dieron cuenta que no se trataba de un ser humano, sino de algo que es desconocido para toda lógica.

”Muchas veces pude ver almas en pena, pero lo que me marcó fue perder a mi compañero de trabajo en un accidente. Y todo porque dos noches antes vimos lo que parecía un esqueleto en la madrugada. Luego entendí que se trataba de la muerte y desde ese momento le tengo mucho respeto a lo desconocido”, se escucha en el video.