VIDEO: “Thriller” de Michael Jackson se apodera de Halloween en Nueva York

Miles de personas alrededor del mundo disfrutaron la noche de Halloween con distintas actividades. Sin embargo, una que se llevó las ovaciones de internautas ocurrió en el tradicional desfile de Nueva York, Estados Unidos.

La música es un elemento esencial dentro de los festejos y Michael Jackson compuso uno de los temas más reproducidos durante la temporada. Se trata de “Thriller”, sencillo estrenado en 1982.

La emblemática canción del “Rey del Pop” pone a bailar prácticamente a cualquier persona. Y este año su ritmo se apoderó de las calles de la “gran manzana” contagiando a los asistentes a la celebración.

Halloween es una de las festividades más importantes en Estados Unidos. Por lo que sus habitantes no dudan en “echar la casa por la ventana” para disfrutar en grande la también llamada noche de brujas.

Como cada año, decenas de personas salieron a las calles de Nueva York durante la noche del 31 de octubre. En pleno festejo, una oleada de zombis y criaturas terroríficas paralizó el tránsito para ponerse a bailar.

Los asistentes realizaron cada movimiento de la coreografía de “Thriller”, la misma del video oficial. Y el resultado dejó cautivados a usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron que el legado de Michael Jackson siga vigente a 14 años de su partida.

🇺🇲 🧟🎃 | Cientos de personas bailan “Thriller” de Michael Jackson en el desfile de Halloween en Nueva York. pic.twitter.com/tLgDmbj4Sk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 1, 2023

La canción “Thriller” se lanzó un 30 de noviembre de 1982, a unas horas de Halloween. En el video se aprecia a Michael Jackson convertirse en zombi, mientras tiene una cita romántica en el cine.

En ese momento el cantante tenía 24 años y compuso el popular tema como parte de su sexto álbum de estudio. Tras llegar al mercado, se convirtió en el disco más vendido de la historia con más de 66 millones de copias.

El costo total de la producción fue de medio millón de dólares, reflejados en el maquillaje, vestuario y escenografía, donde el “Rey del Pop” luce sus movimientos, acompañado por un grupo de seres de ultratumba.

Una curiosidad de la canción es que en los últimos segundos una voz recita la frase “”I’ll save you from the terror on the screen” (te salvaré del terror en la pantalla), la cual fue grabada por el actor de películas de miedo Vincent Price

Quincy Jones, productor de “Thriller”, reveló que Price grabó su parte en dos tomas, ello para lograr la risa diabólica con la que cierra la pista y que es inconfundible en la industria musical.