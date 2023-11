Klopp dejará que Díaz decida cuando esté listo para jugar después del secuestro de sus padres

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El técnico del Liverpool Jurgen Klopp dejará que el extremo Luis Díaz decida por sí mismo cuando esté listo para volver a jugar nuevamente después de que sus padres fueran secuestrados por un grupo guerrillero en Colombia.

El padre de Díaz sigue desaparecido, mientras que su madre fue rescatada a las pocas horas por la policía después del secuestro del fin de semana pasado en el pequeño pueblo colombiano de Barrancas. El gobierno de Colombia dijo el jueves que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, era responsable del secuestro.

Klopp dijo que Díaz, internacional colombiano, ha entrenado con el equipo esta semana, pero dejará que el delantero decida si quiere ser parte del equipo el domingo para su viaje a Luton.

“Tenemos que esperar. Si él se siente bien, estará aquí y entrenará con nosotros”, dijo Klopp. “La sesión que tuvo con nosotros se puede ver que cuando está con los muchachos está bien, está bien, pero se nota que no durmió mucho… Todo depende de él, de si está disponible o no, y no forzaré nada”.

Las fuerzas especiales de Colombia han estado buscando al padre de Díaz en una cadena montañosa que se extiende a ambos lados de Colombia y Venezuela y está cubierta por un bosque nuboso. La policía también ofreció una recompensa de 48.000 dólares por información que lleve a encontrarlo.

Díaz se ausentó del partido del Liverpool en contra de Nottingham Forest el domingo. Sus compañeros de equipo expresaron su solidaridad con el colombiano sosteniendo una de sus camisetas en el terreno de juego tras marcar el primer gol del equipo en la victoria por 3-0.