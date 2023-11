Pueblos originarios buscan frenar al PGOT por temor a despojos y megaproyectos

Activistas y representantes de pueblos originarios que se mantienen en resistencia contra del Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que se prevé se discuta en los próximos días en el Congreso de la Ciudad de México, recolectan firmas para intentar echar para atrás el documento elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), el cual aseguran, incrementará los despojos para favorecer megaproyectos inmobiliarios.

Miembros del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA), integrado por 66 pueblos y barrios; así como 47 representantes de diferentes autoridades comunitarias llevan recolectadas cerca de 13 mil firmas en oposición al PGOT.

No obstante, buscan superar las 15 mil firmas para demostrarle a los legisladores del Congreso local que sí existe un amplio sector de la población que se opone a la redacción actual del Plan General de Desarrollo (PGD) y del PGOT, y buscan se reponga el proceso de consulta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), en el que aseguran fueron ignorados con el objetivo de promover la urbanización del suelo de conservación en favor de las inmobiliarias.

“Quince mil firmas fueron las que supuestamente se entregaron darle el visto bueno al PGOT, con las que supuestamente sí se consultó, es la razón por la que queremos capturar más de esas firmas para entregarlas a las personas de la Cámara de Diputados que están involucrados en en el proceso, y se den cuenta que mucha gente está en contra no de este Plan General de Ordenamiento Territorial que no fue consultado a pueblos y barrios originarios”

En mayo de 2023, el Gobierno de la CDMX informó que para la redacción del PGD y del PGOT, se tomaron en cuenta 14 mil opiniones y 35 mil observaciones puntuales, como resultado de las consultas públicas, realizadas del 8 de julio de 2022 al 8 de enero de 2023.

Sin embargo, desde 2022 existe la polémica en torno a los documentos, pues habitantes de alcaldías como Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Álvaro Obregón acusaron al IPDP de cerrar las consultas arbitrariamente.

Lo que piden desde entonces los habitantes de pueblos originarios, comuneros, activistas y organizaciones como Ruta Cívica y Suma Urbana es que se reponga el proceso de consulta del IPDP; no obstante, esto nunca ocurrió aunque en diciembre de 2022, el gobierno capitalino se comprometió a reponer dicha consulta.

En junio de 2023 la jefatura de Gobierno envió al Congreso de la CDMX ambos proyectos, para los que las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del Desarrollo del Congreso aprobaron la realización de cinco foros de discusión para analizar los documentos, con restricciones de tiempo (90 minutos), y acceso limitado.

Las fechas planteadas para los foros fueron el 13 de octubre en Tláhuac; el 20 del mismo mes en Álvaro Obregón; el 27 en Iztapalapa; el 3 de noviembre en Gustavo A. Madero, mismo que se canceló de último minuto; y finalmente el 10 de noviembre en Coyoacán.

“Los foros en general son muy poco transparentes, usualmente se dice dónde va a ser el foro incluso el mismo día, justamente para que la gente no vaya; sin embargo, muchos compañeros de cada una de las alcaldías en donde han sido han asistido a presentar nuestra inconformidad llevando mantas y también pues, obviamente, con la participación, aunque cuando se abren las preguntas han sido muy cerrados los diputados”, detalló Cabrera Bautista.

De acuerdo con el FDDPBOCA, diputados como Víctor Hugo Lobo, Carlos Hernández Mirón, Ricardo Rubio, Carlos Cervantes y Gabriela Salido, entre otros, están operando a favor de la aprobación del PGOT, por lo que se niegan a escuchar a los inconformes en los foros.

En el marco del último foro sobre la discusión del PGOT y el PGD, a realizarse en Coyoacán el próximo 10 de noviembre, las organizaciones inconformes planean una concentración en el kiosco de la alcaldía Coyoacán, para manifestarse por la reposición del proceso de planeación, y para denunciar la inequidad en la distribución de servicios básicos a costa del suelo de conservación y las zonas de recarga de acuíferos que afirman, promueven los documentos.

“Se pide reponer el proceso del PGOT no porque se esté en contra de un Plan General de Ordenamiento Territorial, sino que estamos en contra de la manera en cómo se impuso. El que no se consultará a los pueblos, a los barrios. En que entregaran mapas mal hechos, que no consideran en toda esta parte de las 30 mil hectáreas de suelo de conservación la autonomía de algunos pueblos y barrios que, evidentemente, están en desacuerdo”.

— Regina Cabrera Batista.