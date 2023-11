UNAM prueba que son ‘más listos’ los hijos de mujeres universitarias

La educación de la madre influye directamente en el desarrollo cerebral del bebé, revela una investigación realizada por especialistas el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dada a conocer en el contexto de un Seminario de Neurociencias.

El equipo encabezado por el investigador Sarael Alcauter Solórzano encontró que mientras mayor educación tiene la madre, más nivel de maduración presenta la red funcional cerebral del bebé a los seis meses, lo que se traduce en que son ‘más listos’ los hijos de mujeres con avanzado grado de estudios.

Al participar en el Seminario de Neurociencias, organizado por el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), de la UNAM, Sarael Alcauter Solórzano explicó que desde hace años trabaja en el estudio del cerebro en desarrollo, por lo que analiza los de neonatos.

Detalló que en algunos casos la investigación ha permitido dar seguimiento a infantes hasta llegar a la edad adulta, estudiando la adolescencia, principalmente con el análisis de datos obtenidos con imagenología por resonancia magnética

En estos casos se observan las áreas que se activan al realizar alguna actividad o al estar en completo reposo, información con la que ven el desarrollo de su conectividad y comparan su evolución con el tiempo y su asociación conductual, puntualizó Alcauter Solórzano.

“Estudios del investigador han mostrado que las redes de conectividad tálamo-sensoriomotora y tálamo-prominencia están presentes en los recién nacidos, mientras que la conectividad de la red tálamo-medial visual y tálamo-predeterminada surge aproximadamente al año, lo cual muestra la importancia conductual durante la infancia”, precisó la información difundida por la UNAM.

El estudio arroja que en el caso de los neonatos, “el nivel educativo de la mamá está relacionado con el nivel de maduración de la red funcional cerebral de modo basal y sensomotora en los bebés. Esto se estima al realizar un mapa de la red del bebé y compararla con la de los adultos. Mientras mayor educación tiene la madre, mayor nivel de maduración tiene la red, y esto es igualmente válido tanto para la red de modo basal, como para la sensomotora”, precisó.

No obstante, el también académico del Posgrado en Psicología reconoció que no se sabe por qué sucede esto, pero planteó que posiblemente el ambiente de la mamá y su desarrollo influyen en la red cerebral; algunas teorías indican que podría ser la alimentación, pero esto no se observa en todas las redes cerebrales, por lo que el doctor en Ciencias Biomédicas y su equipo continúan con las investigaciones al respecto.

Resultados de las investigaciones

Los estudios de redes en neonatos revelan que su eficiencia aumenta drásticamente durante el primer año de vida; en tanto, en el segundo año no se identifica un cambio severo. Con estos resultados, se hipotetiza que el incremento en la mielinización (proceso que permite que los impulsos nerviosos se conduzcan con mayor velocidad y por ende facilita la comunicación sincronizada de las neuronas) y la conexión a larga distancia contribuyen al aumento en la eficiencia de la red, señaló.

En una investigación a largo plazo se trabajó con un grupo de infantes de 6.7 años a 18.1 años; fue medido su nivel de desarrollo como el estadio puberal a partir de una escala autoaplicable, abundó Alcauter Solórzano.

Ante investigadores del C3, mostró que los cambios generados por la pubertad se notan primero en las niñas, poco antes de los 12 años; en los niños sucede posteriormente. Además, en ellas parecen terminar antes que los varones.