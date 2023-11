“El deporte, hagas lo que hagas, te va a hacer una mejor persona”: Luis Miguel Rodríguez

Luis Miguel Rodríguez, director general de Grupo Martí y Sport City, con estudios en Actuaría de la Universidad Anáhuac, nos da la bienvenida en sus espaciosas oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma. Además de su amplitud, estas oficinas ofrecen una magnífica vista del Castillo de Chapultepec.

Para Rodríguez, el deporte representa una experiencia vital que brinda valiosas lecciones de resiliencia, disciplina y superación, permitiendo a las personas mejorar en sus actividades diarias.

Luis Miguel Rodríguez, director general de SportCity

Me gustaría que nos des una semblanza de cómo llegaste a la silla de la dirección general.

— Creo que el deporte siempre ha sido parte de mi vida, hagas lo que hagas, te va a hacer una mejor persona, te da disciplina, te da la capacidad de resiliencia, de levantarte y volver a competir.

Estuve 27 años en el Banco Nacional de México, de ahí me moví a otra industria, pero bajo los mismos principios. Puede ser que la industria cambie, pero los principios sobre los cuales se gestiona son los mismos.

El trabajo te hace una mejor persona, el pensar en los equipos con los que estás. Parte de la responsabilidad que tú tienes como líder no solo es pedir, sino también ofrecer. Mucho del trabajo de un líder es resolver los temas que el equipo no puede.

Había gente que me decía, ‘oye, ¿y los bancos? ¿Por qué la industria financiera? Es que hay industrias como la bancaria, donde realmente tienes la posibilidad de cambiar las vidas de la gente, dándoles un crédito hipotecario de una empresa, también financiándoles una nueva adquisición, ayudándoles a invertir sus ahorros, y de ahí poder evolucionarse a la industria del bienestar y la salud.

Al equipo, lo que le digo es: “oye, el día de hoy no vas a vender una membresía más para Sport City, o no vas a vender un par de tenis para correr en Deportes Martí. Lo que vas a hacer es ayudar a una persona o familia a cambiar su vida, a ser mejor”. Y al final del día, eso, cuando eres capaz de llevarlo al equipo, las cosas funcionan mucho mejor. Afortunadamente.

Parte de la responsabilidad que tú tienes como líder no solo es pedir, sino también ofrecer

¿Cómo llegas al banco? ¿Cuál es tu primer puesto?

— Regresando de haber estudiado mi maestría, tenía ganas de, con todo ese bagaje académico, aplicarlo a algo práctico.

Era un momento en el que México estaba cambiando, venía la reprivatización de la banca, iba a darse otra vez una expansión de crédito, y me contactó el profesor que fue mi asesor de tesis para trabajar en Banamex y de ahí tuve la fortuna de poder participar en muchos proyectos de transformación de la institución en los siguientes años. Luego vinieron crisis financieras y tuvimos ciertos problemas, los enfrentamos y nos recuperamos.

Y en este periodo de casi 30 años, ¿cuántas posiciones ocupaste?

— Empecé desde una posición muy baja y fui creciendo a ser gerente, después me volví subdirector. Tuve la fortuna de trabajar con hombres y mujeres extraordinariamente inteligentes y visionarios, que además me han dejado muchas enseñanzas.

Uno de los jefes que tenía me decía que en la vida y en los negocios la primera regla de oro es que el mundo es como es, no como quieres que sea. Cuando has entendido eso, ya resolviste la mitad del problema. Una vez que ya lo tienes, y que lo has visto con realismo, lo tienes que combinar con una fe inquebrantable y con disciplina.

Un entrenador de futbol que tuve me dio lecciones muy valiosas también. Decía: “¿Tú quieres meter un gol? ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es tirar 20 veces a gol. Diez se van a ir a la tribuna, tres las va a agarrar el portero, pero de esas 20, una va a entrar a gol. La tenacidad importa y mucho”.

Tuve la fortuna de trabajar con hombres y mujeres extraordinariamente inteligentes y visionarios

Toda esta pasión por el deporte, ¿te acerca a tomar la dirección de Sports City?

— Más bien, fue una invitación que me hicieron. Alfredo Harp y su familia, a quien conocí de todos estos años en Banamex, fue quien me invitó a trabajar acá. Fue como haberme sacado la lotería por la industria que es, pero sobre todo, por la calidad de persona con la que sabía que iba a volver a trabajar. Además, en algo que combina las pasiones personales. No sabía cómo era el equipo, pero después me di cuenta que era estupendo.

Me tocó ir reconociendo el talento interno y haciendo que la gente creciera. Me sirvieron mucho las lecciones profesionales de la vida anterior, la de haber crecido en un país que fue muy proclive a crisis desde que yo tenía 13 o 14 años y haber hecho deporte, esa capacidad de resiliencia, porque entré como director general de Grupo Martí el primero de marzo de 2020.

Creo que ha sido una de las lunas de miel más cortas, porque a los 18 días ya estábamos viendo qué gimnasios y qué tiendas íbamos a cerrar porque tuvimos que enfrentar la pandemia. Estas crisis siempre pueden ser una elección disfrazada si tú las quieres hacer. Si tú quieres tomarla, y no puedes solo, tienes que hacer un trabajo de convencer a tus accionistas, a tus colaboradores, a tus clientes, a tus proveedores de que todos estamos juntos.

Vamos todos juntos y vamos a construir este presente para poder tener un futuro. Y afortunadamente hoy podemos tener ese futuro por el apoyo de los accionistas, por el trabajo incansable de los colaboradores, la confianza de los clientes y el apoyo de proveedores y arrendadores.

¿Cuáles fueron estas medidas que tuviste que tomar para darle la vuelta a la situación de la pandemia?

— Lo primero fue entender que el problema era muy grande como para comérmelo en una sentada y que había que partirlo en sus problemas y darle su tiempo. En el corto plazo, tratar de manejar la caja que teníamos y negociar con los proveedores, ya que era un tema global.

No sabíamos cuándo iba a acabar, pero sí sabíamos que en ese momento teníamos que pagar nóminas, mantener andando algunas unidades, otras teníamos que cerrarlas, asegurarnos de que las personas que trabajaban para nosotros estuvieran bien y que nuestros socios en los clubes estuvieran seguros.

Cuidamos mucho la integridad de toda la gente que está con nosotros y creo que nos fue muy bien en ese sentido. Hacíamos pruebas, instrumentamos el teletrabajo, nos dio oportunidad de hacer cosas. Pudimos dar un gran salto hacia lo digital. En las tiendas empezamos a vender seis o siete veces más de lo que vendíamos antes en lo digital. Creamos aplicativos en Sport City, tanto para hacer ejercicio en casa como para poder reservar y acceder remotamente a los clubes.

Empezamos también a permitir que la gente tuviera esquemas de teletrabajo híbridos. Eso nos redujo el costo de los espacios de oficina. Los hombres y mujeres que son cabeza de familia, también les dio la flexibilidad de poder tener una mejor calidad de vida, incluso incrementando la productividad.

Entonces, fue un poco buscar esa oportunidad en lo que había y de transformar en la empresa y compactarla, donde se había que compactar.

Afortunadamente hoy podemos tener ese futuro por el apoyo de los accionistas, por el trabajo incansable de los colaboradores

¿Cómo está en el 2023 la estructura de clubes? ¿En cuántas ciudades están?

—Tenemos alrededor de 30 clubes. Estamos en el norte del país, en Nuevo León y Coahuila. Tenemos una presencia muy fuerte en el altiplano central, en Oaxaca; estamos en Villahermosa. Pero mucha de nuestra presencia es en Guadalajara, también tenemos una presencia importante en Cuernavaca, Ciudad de México y Estado de México.

Han venido innovando en la parte digital, pero también en el tema de educación, ¿no?

— Algo que distingue a nuestra marca son los espacios y hemos cuidado mucho el tener el liderazgo intelectual en materia de salud y bienestar en nuestra industria. Creo que somos, o hasta donde sabemos, la única cadena de clubes deportivos del mundo que tiene su propia universidad: Sport City University, donde capacitamos no solo a nuestro propio personal, sino al de otras cadenas. Incluso lo hacemos remotamente a otros países.

Esto permite no solo asegurar que cuando tú vengas a Sport City hagamos tu perfil genético, sino que podamos hacerte una prueba para decirte qué es lo que te recomendamos de acuerdo con tus características físicas, hacerte un programa adecuado a lo que tú necesitas.

Pero también que tengas la certeza de que vas a tener a personas totalmente capacitadas. Y eso va desde los entrenadores personales hasta las personas que están en nuestras guarderías, que se llaman Kids City, que son profesionales, son psicólogas, son pedagogas. Es gente que tiene títulos universitarios. Y eso lo cuidamos mucho porque pensamos que con tu salud y con tu bienestar no podemos jugar.

Sí, traemos prácticas que se hacen en todos lados, pero hay otras prácticas que nosotros mismos hemos desarrollado. Una de ellas es Euphoria, que es una práctica funcional, pero también de entretenimiento, donde hacemos una competencia en el ámbito de todos los clubes. Hemos desarrollado también disciplinas en cycling, en todo tipo de disciplinas deportivas, adoptamos algunas y nosotros desarrollamos otras y buscamos siempre eso, ante todo, que esta práctica se dé bajo los mejores estándares.

Estamos en el norte del país, en Nuevo León y Coahuila. Tenemos una presencia muy fuerte en el altiplano central, en Oaxaca; estamos en Villahermosa

Sé que también tienes una parte de área de negocio hacia los negocios, ¿no?, para tener esa parte de salud.

— Sí, es algo también que hemos hecho. Creo que una vez que el polvo, digamos, se disipa, que vamos regresando a la normalidad, nos damos cuenta de que estamos en la industria correcta. O sea, que la industria del bienestar, del deporte y de la salud, va a crecer de manera muy acelerada hacia adelante. Creo que es de los cambios que nos trajo la pandemia, esa conciencia que había no sólo entre cada una de las personas, incluso de las propias empresas.

Algo de lo que venimos haciendo ahora es ofrecer a empresas de todos los tamaños servicios deportivos en donde estén a través de mecanismos digitales y en algunos casos llevándoles también la posibilidad de tener un gimnasio in situ y, sobre todo, que a cada uno de sus colaboradores puedan tener acceso a plataformas de streaming desde su casa o incluso desde sus dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque queremos llegar a todos de la manera más eficiente y más económica posible para nuestros accionistas.

¿Hacia dónde ves que va a ir o seguirá avanzando esta industria en general?

—Creo que va a ser parte del día a día, de todo mundo. O sea, creo que todos estamos ya convencidos de que cuando haces deporte eres tu mejor versión, ¿no? O cuando haces ejercicio, cuando estás sano, incluso tu propia química cerebral va cambiando y te creas círculos virtuosos.

Pero también pensamos que este crecimiento tiene que ser cada vez más accesible. Para poder hacerlo, tenemos que hacerlo a través de incorporarnos al mundo digital, a través de estos aplicativos y de estas plataformas que hemos desarrollado.

Vemos también que cada vez más hay un deseo y una necesidad de volver a salir a las calles, a la montaña, al aire libre. De algún modo vemos que el número de gente que hace aeróbico, lo hace cada vez más afuera y, en cambio, el número de personas que hacen fuerza, resistencia, lo hacen más adentro. Entonces también eso nos está ayudando a saber cómo están conformados nuestros clubes deportivos.

Esto va a ser parte del entretenimiento, va a ser parte incluso en las generaciones jóvenes, es la socialización, se hace mucho más, haciendo deporte. Es una maravilla porque ahora ves que el que es popular, el que es cool, es líder, es quien hace deporte. Para nuestra industria eso pinta una perspectiva muy atractiva. Es un tema básico de salud.