Fútbol/Liga Europa.- El Betis cumple en Europa antes del derbi y el Villarreal da un sufrido respiro a Pacheta

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

En el Benito Villamarín, el Betis no falló ante el rival teóricamente más sencillo de su grupo y afianzó su primer puesto con dos puntos de ventaja sobre el Glasgow Rangers y cogió moral para el importante derbi de este fin de semana ante un Sevilla que no llega con tan buenas sensaciones.

El conjunto verdiblanco sigue en su buena línea en este tramo de campaña y encadenó su quinta victoria seguida entre todas las competiciones. Los de Manuel Pellegrini no conocen la derrota desde que cayesen en Glasgow en esta competición y están empezando a ser sólidos en su estadio donde lograron también su quinto triunfo consecutivo, aunque les costó romper la resistencia del Aris.

El Betis, pese a las rotaciones pensando en el 'Gran Derbi', comenzó el choque con fuerza e intensidad y salió en búsqueda de abrir pronto el marcador, aunque Vaná, el portero visitante, se encargó de evitarlo y permitir que su equipo poco a poco se fue asentando más y equilibrando las cosas.

De todos modos, la diferencia de calidad se hizo patente, y el primero en golpear fue el conjunto sevillano, gracias a un Borja Iglesias que por fin puso fin a su sequía. El 'Panda' no había marcado aún esta temporada y no perdonó una buena jugada de Abner para hacer el 1-0, y poco después pudo haber hecho el segundo, pero no definió bien.

El Betis llegó por delante al descanso, pero en la reanudación salió algo más dormido y el Aris lo aprovechó para llevar peligro a la portería de Claudio Bravo. El conjunto chipriota llegó a empatar, pero el tanto de Bengtsson fue finalmente anulado por el VAR y la grada respiró tranquila.

Pellegrini reaccionó y metió en el campo a Isco, Guido Rodríguez y Ayoze Pérez y el panorama cambió. Aitor Rubial dio la tranquilidad y aunque Nabil Fekir falló posteriormente un penalti para sentenciar, Marc Roca lo hizo poco después. Los visitantes no se rindieron y recortaron por medio de Kokorin y cerca estuvieron de poner más emoción antes de que Abde la finiquitase en un duelo que dejó las dudas sobre el estado físico de Bravo para el derbi.

EL VILLARREAL REMONTA AL FINAL

Por su parte, el Villarreal sacó una necesaria victoria para su futuro en la Liga Europa 2023-2024 al imponerse con mucho sufrimiento este jueves por 1-2 al Maccabi Haifa israelí, gracias a dos goles en los compases finales que dan un respiro a su técnico, José Rojo 'Pacheta'.

El 'Submarino Amarillo' demostró en Larnaca (Chipre), lugar de exilio de su rival por el conflicto bélico en su país y sin la presencia de público, que no atraviesa su mejor momento. Gozó de múltiples ocasiones, dos penaltis incluidos, pero se chocó contra un gran Keouf, que mantuvo con vida a los suyos hasta la marcha final del equipo visitante, salvado por dos goles relámpago de Alex Baena y Alexander Sorloth.

Pacheta optó por muchas rotaciones para afrontar este tercer encuentro europeo donde esperaba coger ánimo y sensaciones para la dura visita al Civitas Metropolitano del fin de semana. Pese a los cambios en el once, su equipo salió bien y tomó rápidamente el control, con un activo del chileno Ben Brereton.

El delantero tuvo las dos primeras buenas opciones del Villarreal, pero el guardameta local ya comenzó a avisar su inspirada tarde. Poco a poco, el Maccabi trató de rehacerse y amenazó el área del veterano Pepe Reina, que también tuvo trabajo en los primeros minutos.

El conjunto castellonense se fue desinflando y fue castigado con la desventaja en el marcador después de que una larga revisión del VAR diese por bueno el remate en soledad de Seck en el segundo palo. El 'Submariano' pudo replicar rápido gracias a un penalti, pero ni Sorloth ni Trigueros pudieron con Keouf, que detuvo sus dos lanzamientos, el del noruego repetido por la invasión del área antes de tiempo por parte de un rival.

Tras el paso por los vestuarios, el Villarreal volvió a salir mejor en busca de lograr el empate lo antes posible. El joven Pascual tuvo una buena opción para no acertó en su remate cercano a la portería y Mandi se volvió a chocar con un valiente Keouf, que tapó su potente disparo a bocajarro.

El Maccabi se refugiaba atrás y buscaba sorprender en alguna transición, con Khalaili teniendo una muy clara y con su potente disparo marchándose cerca del palo de Reina. Pacheta decidió un cambio de rumbo y metió de una tacada a Parejo, Baena y Pino para el tramo final del partido.

El Villarreal aceleró con los cambios, a riesgo de quedar expuesto a algún contragolpe que acabase con sus opciones, pero encontró su premio finalmente en dos jugadas por la izquierda pasado el minuto 80. Alberto Moreno envió un buen envío al corazón del área donde Baena no perdonó para empatar y poco después, tras una buena jugada de Capoeu, el lateral andaluz disparó y aunque no pudo superar a Keouf, el rechace no lo falló Sorloth para firmar la remontada y no comprometer su futuro continental.