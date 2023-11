Presidente de Letonia: Occidente debe armar a Ucrania para evitar futuros desafíos de Rusia

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, habla en entrevista con The Associated Press en la misión letona en Naciones Unidas, el jueves 9 de noviembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews) AP (Bebeto Matthews/AP)

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Letonia afirma que Rusia planea una larga guerra en Ucrania y tiene un mensaje para los países que dudan en continuar con el apoyo militar a Kiev: Sigan suministrando armas o los ucranianos perderán y Rusia tendrá luz verde para amenazar a otros en el futuro.

Edgars Rinkēvičs dijo en una entrevista con The Associated Press que “es importante luchar realmente por la paz internacional y la paz en Europa, porque si detenemos a Rusia en Ucrania, Rusia no podrá desafiar a otros países”.

Destacó el papel perturbador que el grupo mercenario ruso Wagner desempeña en África y las reuniones rusas con líderes de Hamás, los milicianos gobernantes de la Franja de Gaza cuyo ataque sorpresa a Israel el 7 de octubre cobró la vida de unas 1.200 personas.

En julio, Rinkēvičs prestó juramento como presidente de Letonia, que fue parte de la Unión Soviética hasta su desintegración en agosto de 1991. La nación báltica de 1,9 millones de habitantes se unió en 2004 tanto a la Unión Europea como a la OTAN, ocupando un lugar clave en su flanco oriental con su frontera de 214 kilómetros (133 millas) con Rusia.

Rinkēvičs, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Letonia durante 13 años antes de ser elegido presidente, dijo que a pesar de que algunos miembros de la UE de 27 naciones tienen “sus opiniones”, a fin de cuentas la alianza acordó sancionar a Rusia y brindar más apoyo. a Ucrania por la invasión rusa de febrero de 2022.

“Curiosamente, en este momento la UE está más dividida en lo que respecta a Oriente Medio que a Ucrania”, dijo en la entrevista del jueves.

Señaló que es importante que Occidente apoye tanto a Ucrania como a Israel contra los ataques a “nuestros valores” y al orden internacional. También enfatizó la necesidad de impulsar pausas humanitarias en los combates en Gaza a fin de brindar asistencia a los civiles palestinos, cuyo número de muertos en las represalias israelí por el ataque de Hamás ha superado los 11.000, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Rinkēvičs dijo que Irán está “muy contento de ver este tipo de desarrollo en Oriente Medio” y destacó el suministro de armas y otros equipos por parte de Teherán a Rusia para su lucha en Ucrania.

Es en interés de la seguridad de la OTAN “que ambos casos sean vistos de la misma manera”, sostuvo. “Creo también que será mucho más fácil para nosotros mantener la paz en Europa si Ucrania sale airosa en lugar de decepcionarla, y también evitar que la situación en Oriente Medio se salga de control”.

Rinkēvičs añadió que los soldados ucranianos están combatiendo “de manera muy valiente” y que Occidente tiene la responsabilidad de responder a la solicitud del presidente Volodymyr Zelenskyy de más armas, “porque no hemos proporcionado tantas como deberíamos”.