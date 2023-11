Estadio de los Cowboys recibirá la semifinal de la Liga de Naciones CONCACAF el 21 de marzo

MIAMI (AP) — El Estadio AT&T en Arlington, Texas, casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, será la sede de las semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones el 21 de marzo del 2024 y la final que se disputará tres días después.

El estadio será una de las sedes de la Copa Mundial 2026 y está siendo consideraba para la final que se llevará a cabo el 19 de julio de ese año. El organismo rector del fútbol de Norte y Centro América y el Caribe anuncio la decisión el lunes.

Las semifinales de la Liga de Naciones involucran a los ganadores de la serie de cuartos de final que se disputará este fin de semana: Estados Unidos vs. Trinidad and Tobago; México vs. Honduras; Costa Rica vs. Panamá; y Jamaica vs. Canadá.

Estados Unidos se llevó las primeras dos ediciones de torneo, en Denver en el 2021 y en junio pasado en Las Vegas.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final también clasificarán a la Copa América, el torneo sudamericano que se disputará el próximo año en Estados Unidos. Los perdedores avanzarán a un comodín para conseguir dos boletos a la Copa América y que disputarán el 23 de marzo en el Estadio Toyota en Frisco, Texas.