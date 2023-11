Cierre del albergue para migrantes en Tláhuac está por determinarse: Martí Batres

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el cierre del albergue temporal para migrantes ubicado en la alcaldía Tláhuac está por determinarse, luego de que este 13 noviembre la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, informara que en ahí ya no se atenderán solicitudes de refugio, y que éstas solo se resolverán en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Está por determinarse eso. Lo que sí comentaron, coincidieron, es que no deben estar juntas la instalación de la COMAR y los albergues.Las vertientes de la migración son distintas, son por razones diferentes, hay migración que ocurre por razones coyunturales, hay migración por razones económico-sociales y hay migraciones que ocurren por persecución política o religiosa, y esta es la que amerita la atención de la COMAR”. — Martí Batres.

Batres Guadarrama explicó que la COMAR tiene una tarea que no está vinculada a la totalidad de los migrantes que ocupan los albergues, como en el caso de Tláhuac, donde los habitantes llevan meses denunciando el desbordamiento de dicho albergue por la gran afluencia de migrantes.

El mandatario capitalino aseguró que estará atento a las determinaciones de las autoridades federales; pero también de los habitantes de la Ciudad de México sobre la presencia de los migrantes, para que “los temas de migración no se conviertan en un conflicto social”.

“Tenemos que escuchar a pueblos y a colonias, habitantes de diversos lugares de la Ciudad de México y estamos entonces atendiendo esos diversos frentes, esos diversos temas, pero ya las instituciones federales son las que van a ir marcando el rumbo, las decisiones”. — Martí Batres.

Diversas organizaciones y albergues en pro de los derechos de los migrantes llevan meses alzando la voz sobre el sobrecupo, y violaciones a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad que están varadas en la CDMX por la crisis migrante que atraviesa la región.

El albergue temporal de Tláhuac se habilitó el pasado 29 de marzo de 2023, dos días después de la tragedia que provocó la muerte de 40 personas migrantes en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con dicha estancia temporal en la que se instalaron casas de campaña para los migrantes, la CDMX pretendía albergar a cerca de 200 personas.

No obstante, la realidad pronto rebasó a las estimaciones del gobierno local, pues recibió miles de personas para las que no tenía la capacidad. Además, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron que el lugar no cumplía con los estándares mínimos de atención, seguridad, ni con los protocolos mínimos para salvaguardar la integridad de los migrantes.

En mayo, organizaciones de la sociedad civil documentaron que las autoridades capitalinas, del INM y de la COMAR, comenzaron a desalojar a los migrantes que se encontraban en Tláhuac –sin importar su estatus migratorio o si éste podía seguirse en la CDMX– y los trasladaron de forma indiscriminada en autobús a otras entidades de la República.

Pese a conatos de cierre del albergue temporal en Tláhuac, se mantuvo abierto, y desbordado, lo que generó quejas de los vecinos de la zona, como en el caso de los habitantes de la unidad habitacional Villa de los Trabajadores, quienes se manifestaron en contra de que los migrantes ocuparan las áreas comunes al interior del conjunto vecinal.

Denuncian actos de limpieza social

El pasado fin de semana, cerca de 246 migrantes centroamericanos, venezolanos y haitianos fueron detenidos por las autoridades locales y federales en la Central de Autobuses del Norte y sus alrededores.

Lo anterior provocó que este 12 de noviembre las organizaciones y albergues que trabajan con personas migrantes en la CDMX, denunciaran lo que calificaron como actos de “limpieza social” emprendidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local y el Instituto Nacional de Migración (INM) en distintos puntos de la CDMX, por el desalojo forzado de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, Alicia Bárcena señaló que se está vinculando a migrantes en distintas regiones del país con la necesidad de mano de obra en proyectos estratégicos para que estos tengan trabajo y puedan subsistir.

