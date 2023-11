Obispos y Cáritas se unen para movilizar a toda la sociedad con motivo de la VII Jornada Mundial de los Pobres

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Conferencia Episcopal Española (CEE) y Cáritas se han unido con el objetivo de movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad en los objetivos de la VII Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, el próximo domingo 19 de noviembre.

Así lo ha indicado este lunes la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado que la idea de impulsar esta Jornada surgió el 13 de noviembre de 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a las personas marginadas, en la Basílica de San Pedro. Al finalizar la homilía, Francisco dijo: "Quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres".

Con objeto de animar la celebración de esta Jornada, la CEE y Cáritas han preparado diversos materiales para su utilización por parte de todas las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia.

Según han indicado, esta convocatoria es una "nueva oportunidad" para reflexionar sobre cómo dar "una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad". Con ese objetivo, los promotores de la Jornada proponen "contemplar y orar por las personas que están viviendo estas situaciones, y acercar la realidad de otros lugares del mundo", del barrio o localidad, para "pedir en oración no mirar hacia otro lado sino aprender a mirar con ternura y compasión a los que están alrededor".

En este sentido, ha destacado que en esta séptima edición, bajo el lema 'No apartes tu rostro del pobre', Francisco exhorta a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en zonas de guerra, los que no llegan a fin de mes, los que son explotados en el trabajo y los jóvenes prisioneros de una cultura que les hace sentirse fracasados. "Todos son nuestros prójimos, necesitamos un compromiso político y legislativo serio y eficaz", sostiene el Santo Padre.

"Los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle, entonces intervienen el fastidio y la marginación", dice el Papa, que añade: "Sin embargo, la parábola del buen samaritano interpela el presente". "Delegar en otros es fácil; ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso; la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona", recuerda el Pontífice.

NUEVAS FORMAS DE POBREZA

Además, Francisco llama la atención sobre las "nuevas formas de pobreza". De modo particular, subraya, "las poblaciones que viven en zonas de guerra, especialmente en los niños privados de un presente sereno y de un futuro digno". "Nadie podrá acostumbrarse jamás a esta situación; mantengamos vivo cada intento para que la paz se afirme como don del Señor Resucitado y fruto del compromiso por la justicia y el diálogo", apunta.

"Los salarios se acaban rápidamente, obligando a privaciones que atentan contra la dignidad de las personas. Si en una familia se debe elegir entre la comida para subsistir y las medicinas para recuperar la salud, entonces debe hacerse escuchar la voz del que reclama el derecho de ambos bienes, en nombre de la dignidad de la persona humana", añade el Papa.

La precariedad laboral, los trabajadores pobres, las víctimas de accidentes laborales son también para Francisco llamadas de atención sobre el "desorden ético" que marca el mundo del trabajo. En medio de estas situaciones de pobreza, el Papa destaca especialmente la que afecta a los jóvenes, que viven "engañados" por una cultura que los lleva a sentirse "incompletos" y "fracasados".

En este contexto, el Papa confía en el desarrollo de "la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso voluntario de entrega a los pobres", al tiempo que llama "estimular y a hacer presión para que las instituciones públicas cumplan bien su deber". El Santo Padre pide no quedarse de brazos cruzados, esperando recibir algo "de lo alto". "Quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y responsabilidad", escribe Bergoglio.

Finalmente, el Papa exhorta a compartir con las personas en situación de exclusión la mesa de cada hogar, al tiempo que agradece la constante atención y dedicación que prestan diariamente muchos "vecinos de casa" que no son "superhombres", sino personas capaces de escuchar, dialogar y aconsejar. "La gratitud hacia tantos voluntarios pide hacerse oración para que su testimonio pueda ser fecundo", concluye Francisco.