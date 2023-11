Temen que muerte de Ociel Baena incremente crímenes de odio contra la comunidad LGBT+

Este lunes, Jesús Ociel Baena, magistrade electoral en Aguascalientes, fue encontrado sin vida en su domicilio, junto con una persona que fue identificado como su pareja sentimental. Las circunstancias de su fallecimiento elevaron la preocupación sobre los crímenes de odio que la comunidad LGBT+ sufren constantemente, específicamente desde que la Fiscalía de Aguascalientes informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, “no hubo huellas ni registro de una tercera persona que haya entrado al domicilio en el que se encontraron sin vida Ociel Baena y su pareja”.

A través de un comunicado, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), urgió “tanto a las autoridades competentes de la investigación y persecución de los lamentables hechos, así como a los medios, y al público en general, a la no estigmatización de las personas de la diversidad, en específico a quienes se identifican con identidades no binarias, y a que de manera eficaz y expedita se esclarezcan las circunstancias de la muerte de le magistrade”.

“Hacemos un llamado a eliminar la generación y reproducción de discursos discriminatorios y de odio que legitiman, multiplican y fomentan expresiones de menosprecio y humillación hacia las personas de la población LGBTIQ+ y de todas las disidencias sexuales y de género. Ninguno de estos discursos sucede en el vacío, son alimentados por acciones discriminatorias y violentas basadas en prejuicios y a su vez generan, refuerzan y justifican acciones discriminatorias y violentas. Los discursos tienen responsabilidad en los actos de discriminación y violencias hacia las personas de las poblaciones LGBTIQ+”, añadió el Copred.

De la misma manera, el Copred hace un llamado a que “las investigaciones de las circunstancias de la muerte de una persona de la diversidad sexo-genérica deben realizarse desde el inicio tomando en cuenta los contextos de violencia y discriminación en los que viven. Para lograr garantizar un pleno acceso a la justicia, se deben tomar en consideración los sistemas de opresión cis-heteronormativos a través de los que se obstaculiza la participación en la sociedad y acceso a derechos de las personas LGBTIQ+”.

Jesús Ociel Baena Saucedo era abogade de profesión y contaba con un doctorade en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. Su trayectoria en el ámbito electoral para la comunidad LGBT+ es de tal relevancia que ahora ya existen pasaportes y credenciales para votar para personas no binarias, de las que él fue la primera persona en recibirlas.

3 preguntas con:

Felipe Gaytán Alcalá, investigador de La Universidad La Salle

¿Qué lectura nos puede dar sobre la muerte del magistrade Ociel Baena y la importancia de su figura en la vida pública?

Una de las cosas que quisiera apuntar es que este asesinato es muy lamentable, sobre todo por el tema de que se convirtió o se puede convertir en un crimen de odio. Más que un crimen de robar o de cualquier otra cosa, es un crimen de odio. ¿Por qué digo esto? Porque, de alguna manera, le magistrade era muy dado a mostrar su posición política, que estaba ligada también a su orientación y a su identidad, a su forma de no invisibilizar quiénes somos, en un estado sumamente católico y sumamente conservador.

A mí me llamó muchísimo la atención que hubiera sido en ese estado, porque –y esto se comenta muchísimo en Aguascalientes– , que tiene una sociedad y una cultura política muy conservadora, muy católica y muy homófoba.

Entonces, el hecho de que el magistrade hubiera podido tomar esta tribuna y hubiera podido tener este protagonismo, es algo que llamó mucho la atención. Esto viene a colación porque ya la Fiscalía de Aguascalientes está adelantando que es un crimen pasional y eso no se puede deducir con simplemente algunos elementos.

Aquí viene algo interesante, porque resulta paradójico en México, en la sociedad mexicana, que por un lado tenemos este rechazo, odio, estigma, a las personas de la comunidad LGBT y más porque su identidad sexual está estigmatizada: se les llega a ridiculizar, se les llega a agredir. Pero lo paradójico de esto es que terminan siendo también ensalzados y elevados como figuras públicas, como sucedió con La Casa de los Famosos y Wendy Guevara, una trans que se vuelve una figura pública que todo mundo idolatra. Entonces, se vuelve contradictorio.

En este caso, el magistrade se logró posicionar en el tema jurídico. Uno de los de los ambientes más conservadores y más rígidos es el mundo de los abogados, el mundo jurídico. Ese mundo jurídico es mucho de formas y de protocolos. Lo que había hecho el magistrade era romper ese tipo de cosas y llevar una identidad y una forma de ser a un espacio que había sido dogmático, en muchos sentidos, y conservador.

Y sobre todo, hay algo importante y esto lo hemos trabajado muchísimo en sociología y en antropología: el odio cubre mucho el miedo. El odio termina siendo el miedo expresado en violencia.

El asesinato del magistrade tiene que ver con esta cuestión de un miedo a aquello que es diferente y que terminan -por ese miedo- de eliminarlo. — Felipe Gaytán

Hay algo importante del magistrade. No solamente era un funcionario público del gobierno del Estado mexicano y del Estado de Aguascalientes, sino también era una persona pública en las redes digitales y tenía muchísimo peso y tenía muchísima influencia, entonces he visto en las redes digitales comentarios que te hablan del grado de violencia contra la comunidad LGBTIQ+.

Al ser una figura pública, es la punta del iceberg, pero debajo de eso vemos una serie de discriminaciones, de violencias, de asesinatos por cuestiones de identidad u orientación sexual.

Al mismo tiempo que vemos mensajes de apoyo, solidaridad y condena, justo también se han incrementado los mensajes de odio

Aquí puedes ver la paradoja. Pongo el caso de Wendy porque termina siendo una figura pública importantísima, pero te aseguro que muchísima gente en las redes la menospreciaron, la infravaloraron y en algunos momentos quizás, hasta quisieron eliminarla social y físicamente.

Si uno sigue la trayectoria del doctor Ociel, te vas a dar cuenta que había “N” cantidad de videos de otros influencers, de otras redes, que lo empezaron a atacar diciendo que no cumplía el rol de guardar las formas en el tribunal y que no era válido de un abogado, de un doctor en Derecho.

Ociel Bárcena nunca incumplió los protocolos, siguió al pie de la letra cada uno de los elementos formales del derecho, pero la simple manifestación de su orientación y de su identidad sexual y de género terminó cobrándole una factura muy cara.

Lo preocupante aquí es que este caso termine siendo señalado como un crimen pasional y eso vuelve a reducir el tema de que parece que todo lo que pasa en la comunidad LGBT pasa solamente por este tema por lo pasional, pero en realidad hay una cuestión de odio dentro de eso y lo digo porque pareciera que hay prisa por parte de la Fiscalía de Aguascalientes para darle carpetazo a este tipo de cosas, sin reconocer la gravedad de esto.

Aguascalientes es un estado sumamente clasista y sumamente homofóbico y conservador en muchos sentidos y lo que vemos es que, a final de cuentas, el que haya irrumpido en una escena tan conservadora, el doctor Ociel terminó siendo también un agravio para muchas personas que deseaban eliminarlo o deseaban borrarlo de cualquier manera.

P: ¿Qué alcance puede tener la muerte de Ociel Baena en la vida pública?

Ociel Baena fue el primer magistrado que se declara no binario en América Latina. Es decir, en Europa y Estados Unidos hemos tenido, pero en América Latina es el primer magistrado que declara su identidad de esta manera.

¿Hacia dónde camina esto? Hay dos caminos, uno que resulta ser muy peligroso y es que se incrementen los crímenes de odio, sobre todo si no hay castigos, si no hay responsables, porque eso habla de la impunidad. Es decir, tú puedes eliminar aquello que te molesta y no va a tener ninguna consecuencia y lo hemos visto con diferentes crímenes, agresiones a la comunidad: cuando no se castiga, simplemente tienes impunidad para hacer todo lo que quieras sin ninguna responsabilidad y eso sí preocupa.

Toda la comunidad se ha manifestado abiertamente en muchos sentidos y ha estado exigiendo sus derechos a través de demandas. Es algo interesante. El día del orgullo no es una cuestión de exhibicionismo; a lo que muchas veces quieren reducirlo las personas que sienten miedo y a veces odio por estas personas. La Marcha del Orgullo tiene que ver con esta idea de: “yo estoy aquí, reconoceme”. Por eso es una cuestión del orgullo, no es una cuestión de exhibicionismo que han querido reducirlo muchos de los críticos.

Lo que hizo el doctor Ociel fue precisamente contribuir con un granito de arena al cambio en la cultura política, que es reconocer quién es el otro.

Por eso, decir que fue un caso de crimen pasional, pues durante muchos años se invisibilizaron los crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ y otros(sobre todo también contra las mujeres) como crímenes pasionales, como si eso fuera un justificante para ejercer la violencia. Habría que ver clasificarlo como un crimen de odio en todo el sentido de la palabra.