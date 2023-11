Míchel Sánchez: "Queremos seguir soñando, pero tenemos los pies en el suelo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"El primer tercio es espectacular y queremos seguir soñando. Quizás tenemos un poco más de repercusión y un poco más de ruido en el día a día, pero evidentemente nuestro trabajo diario sigue siendo el mismo y bienvenido sea que tengamos más repercusión por algo tan bonito como lo que estamos consiguiendo", señaló Míchel tras acudir este martes a la Gala de los Valores del Deporte, organizada por el diario 'Sport' y celebrada en la sede del COE, y donde recibió el premio 'Valores'.

El técnico madrileño "no" siente más presión porque se les empiece a ver como candidatos al título. "Nosotros tenemos los pies en el suelo. Les dije a los jugadores que las expectativas las tiene que generar uno mismo y nuestros sueños evidentemente están, pero no nos podemos comparar con Real Madrid, Barça y Atlético, que son tres equipos que están hechos para luchar por la liga", comentó.

"Nosotros creo que el objetivo de mantenernos en Primera División y hacer historia continuando tres años ya está muy cerca y lo vamos a conseguir, y ahora tenemos nuevos retos y ese nuevo reto puede ser acabar entre los seis primeros. Es muy complicado, pero vamos a intentar pelear por ello", añadió el preparador del conjunto catalán.

Míchel también se refirió a la reunión de este martes de los entrenadores con el Comité Técnico Arbitral, aunque lo consideró "más una charla" y donde trataron "tres puntos importantes". "Con el VAR hemos intentado limar asperezas de que está para ayudar, pero muchas veces nos encontramos la misma situación en distintos partidos y que se decide dependiendo de quién está en la sala VOR y hay que intentar buscar una solución. Pensamos que ha venido para ayudar y creemos que estamos en esa mejora constante, y creo que se va a conseguir", indicó.

El segundo punto que trataron fue "un poco la gestión del partido, donde es verdad que los árbitros tienen mucha presión". "Nosotros también y a veces esa comunicación en vez de fluida es un poco agresiva por las dos partes y creemos que hay puntos de mejora porque cuánta más cercanía tengamos con los árbitros, mejor", admitió.

"A VECES PONEMOS DEMASIADO EL FOCO EN UN MISMO GREMIO"

Finalmente, también hablaron "del tema de las manos". "Es algo que llama muchísimo la atención en las últimas temporadas y creo que es algo que en esta temporada hemos dado un 'pasito' hacia adelante, aunque todavía creo que se puede mejorar y todos pensamos que podemos ir a más", puntualizó.

"Creo que han sido unas jornadas espectaculares para que los árbitros vean que estamos a favor del fútbol. Creo que todos los entrenadores nos hemos involucrado, ellos igual, son los únicos jueces, pero al final tenemos que saber que todos estamos en el mismo barco y que todos somos importantes pero que no estamos en una confrontación jugadores, técnicos y árbitros", añadió Míchel.

El técnico vio consenso. "Han sido muchas horas y las palabras tienen mucha fuerza. Y cuando ves esa cercanía, es el primer paso. Evidentemente, errores cometemos todos y a veces ponemos demasiado el foco en un determinado gremio. Vamos a intentar entre todos quizás entender a todos los estamentos. Por nuestra parte, como Comité de Entrenadores, queremos que vean que vamos de la mano de los árbitros", sentenció al respecto.

Además, antes de ese encuentro con el CTA, los entrenadores se reunieron para discutir sobre los problemas de aquellos que han sido despedidos y "no han cobrado todavía". "Eso ha sentado mal al Comité de Entrenadores y hemos buscado darle una respuesta a esa situación que viven algunos compañeros", recalcó.

Para Míchel, un club no debería "firmar a un entrenador cuando no se ha finiquitado a otro" e hizo hincapié sobre todo en solucionarlo en "categorías inferiores donde hay gente que vive prácticamente del sueldo". "Y si no lo reciben hasta dentro de dos años que salga el juicio, lo pueden pasar mal y nos tenemos que solidarizar con todos ellos", explicó.

En este sentido, elogió el papel tomado por Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. "Ha hablado muy bien, con fuerza de decir que tenemos que estar unidos para luchar contra esto y es de agradecer que el técnico del Real Madrid se involucre tanto", advirtió el preparador del Girona.