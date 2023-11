¿Qué significa identificarse con el género no binario?

La muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo y de su pareja sentimental conmocionaron a la comunidad LGBT+ y políticos en México. El abogado ocupaba un puesto como magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, además se distinguió por abrir la brecha a la diversidad sexual y de género en nuestro país. En consecuencia, la noticia impacto tanto en redes sociales que se convirtió en tendencia el termino “no binario” y los usuarios empezaron a buscar información para entenderlo.

En contexto: Encuentran sin vida al magistrade Ociel Baena en Aguascalientes

El concepto de “género” ha sido ligado al sexo biológico de una persona y comprendido tradicionalmente en términos binarios: ser hombre o mujer, identificarse con un masculino y femenino. Estas percepciones han moldeado la forma en la que entendemos “quienes somos” y “lo que somos” desde nuestras interacciones sociales, políticas y culturales.

En la actualidad vivimos un cambio trascendental en la comprensión de la diversidad de género. Con la existencia del “género no binario” que refiere al género como una percepción neutra y sin estar estrictamente ligado a lo social.

El termino “no binario” se usa para describir las identidades que salen del binarismo de género, es decir, que una persona no se identifica ni como hombre ni como mujer. Por ello, las personas no binarias han pedido que se les identifique a través de pronombres neutros como “elles”.

En ese sentido, todos las personas no binarias están incluidas en la categoría amplia de transgénero, aunque no logran sentirse cómodas al identificarse como tales. Además los individuos no binarios pueden reconocerse como genderfluid -género fluido-, atender -sin género- y genderqueer -cisgénero / género diferente-.

Personas famosas y clase política en declararse no binarios

Personas del medio artístico como Demi Lovato, Ezra Miller y Elliot Page se han pronunciado por ser de género no binario.

“Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario. Dicho esto, oficialmente cambiaré mis pronombres a elle”, reveló Lovato en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Movimientos LGBT+ exigen que no quede impune la muerte de Ociel Baena

En cuanto a la clase política mexicana, Jesús Ociel Baena que se desempeñaba como magistrado en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue reconocido como el primer magistrade electoral no binario en Latinoamérica desde el 1 de octubre del 2022.

“Haciendo historia, cómo primer Magistrade electoral No Binarie en América Latina”, colocó en Baena en su perfil de X.