Un documento muestra cambios en ley de sostenibilidad UE. Activistas creen que sería inaplicable

LONDRES (AP) — Los estados de la UE están suavizando de forma considerable una importante ley que pretendía empujar a las compañías europeas a alcanzar la neutralidad de emisiones, según un documento confidencial al que tuvo acceso The Associated Press, de modo que las empresas ya no se verán obligadas a implementar las metas del Acuerdo de París.

La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad estaba diseñada para que las compañías eliminaran sus violaciones de los derechos humanos y medioambientales en todos los ámbitos de su negocio. La legislación pretendía asegurar que las operaciones de las firmas estaban alineadas con limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit).

Pero un reporte del 9 de noviembre al que tuvo acceso AP detallaba una propuesta más débil que eximiría a todo el sector financiero de la ley inicial.

Bancos y aseguradoras están entre los mayores contribuyentes en Europa al calentamiento global al financiar o asegurar nuevos proyectos de gas y petróleo o negocios agrarios que deforestan bosques tropicales. Las organizaciones sin fines de lucro también advirtieron que la nueva propuesta supondría que las compañías sólo debían tener planes para alcanzar objetivos de bajas emisiones, sin necesidad de ejecutarlos, lo que parecía una luz verde para hacer afirmaciones infundadas sobre su sustentabilidad.

Los ambientalistas celebraron el proyecto de ley cuando se anunció. Pero en este momento hay un pulso sobre la redacción final entre el Parlamento Europeo, que quiere medidas firmes, y el Consejo de la Unión Europea, formado por ministros de los 27 estados miembros.

Muchos de los integrantes del consejo quieren cláusulas más laxas, preocupados por el impacto de una regulación estricta sobre sus economías.

España, que ostenta el turno de presidencia del consejo, intenta que todos los estados se pongan de acuerdo. El documento confidencial reflejaba sus esfuerzos de romper el estancamiento.

Las normas propuestas para el sector han llevado a “problemas difíciles de superar" para encontrar terreno común con el Parlamento Europeo, señaló el texto, por lo que la la presidencia planteaba “una posible exclusión del sector financiero”, que se incorporaría más tarde.

Esto fue una sorpresa para los activistas, que advirtieron que si aplazaba, esa inclusión podría no producirse nunca. Las próximas elecciones europeas están previstas para junio de 2024 y muchos creen que la oportunidad de ampliar la norma desaparecerá.

Dentro de su plan de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, la Unión Europea ha aprobado una amplia gama de medidas, desde reducir el consumo de energía a recortar de forma drástica las emisiones de transportes o reformar el sistema europeo de canje de gases de efecto invernadero. Pero con las elecciones en el horizonte, algunos líderes y legisladores tienen reparos a tomar decisiones impopulares para los votantes con legislación vinculante y requisitos restrictivos.

Hasta octubre, la propuesta del consejo era crear leyes para el sector financiero a las que los países individuales pudieran adscribirse o no.

René Repasi, negociador jefe de las cláusulas financieras del proyecto, dijo en una entrevista telefónica que las finanzas son el combustible de la economía global y están conectadas de forma fundamental con el medio ambiente.

Atribuyó la resposnabilidad del bloqueo a Francia, aunque dijo que aún no había oído ningún argumento creíble ni convincente que justificara su postura. En un principio, todos los estados miembros apoyaban una posición sobre las finanzas, reveló, “y en el último minuto, Francia dijo que lo vetaría”.

Transcripciones de una reunión de la UE este octubre a las que tuvo acceso AP muestran que Francia “habló contra la propuesta y contra todas las opciones”, propuestas entonces para el sector financiero.

Una fuente en el equipo francés de negociación dijo por teléfono que “Francia respalda la exclusión del sector financiero del alcance de la directiva”, si bien respaldaba “una serie de disposiciones que refuerzan las obligaciones del sector financiero en el marco de su directiva”.

“Sabemos que las empresas son responsables de la inmensa mayoría de las emisiones que destruyen el clima”, dijo Alban Grosdidier, de Friends of the Earth Europe. Los cambios propuestos, afirmó, dejarían la nueva ley “débil e inaplicable”.

Grosdidier añadió que otra cláusula que obliga a las compañías a cumplir el Acuerdo de París se vería sin fuerza con los cambios. El Parlamento Europeo quiere que los estados miembros garanticen que sus empresas aplican un plan para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Pero la versión preferida del consejo simplemente ordenaría a las compañías que “adopten un plan” alineado con el Acuerdo de París, entre otras medidas

También quieren enmendar la aplicación de la ley para dejar claro que los países sólo deben vigilar que los planes se “adopten”, algo que los activistas interpretaron como que los planes no tendrían que cumplirse necesariamente.

Un portavoz de la presidencia española del Consejo de la UE declinó hacer comentarios.

Los embajadores de los estados miembros tenían previsto comentar las nuevas propuestas el miércoles. Si se ponen de acuerdo, establecerán la base para la negociación final con el Parlamento Europeo. Una vez los negociadores de todos los bandos hayan alcanzado un compromiso, necesitarán una aprobación formal tanto del parlamento como del consejo para que se convierta en ley en el bloque de unos 450 millones de ciudadanos.

——

La cobertura climática y medioambiental de Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo su contenido.