LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

Dos semanas y media después del inicio de su campaña terrestre en el norte de la Franja, las tropas israelíes asaltaron a primera hora del miércoles un hospital desde el que, según afirman, opera Hamás. Mohammed Zaqout, director de los hospitales del enclave palestino, dijo que había tanques israelíes dentro del complejo y que los soldados habían entrado en los edificios, incluyendo los departamentos de urgencia y cirugía, que tienen unidades de cuidados intensivos.

El hospital de Shifa se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de los civiles palestinos durante la guerra entre Israel y Hamás, que comenzó luego de que el grupo insurgente mató a unas 1.200 personas y capturó a unos 240 rehenes en un asalto sorpresa sobre el sur de Israel el 7 de octubre.

Israel sostiene que Hamás utiliza los hospitales para esconder a sus combatientes y que instaló su principal centro de mando dentro y debajo del de Shifa, el más grande del territorio. Tanto los insurgentes como el personal del centro niegan las acusaciones israelíes.

Más de 11.200 palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños, han muerto desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles. Unas 2.700 personas han sido reportadas como desaparecidas.

En el bando israelí han perdido la vida más de 1.200 personas, la mayoría civiles asesinados en el ataque inicial de Hamás. Unas 240 personas fueron tomadas como rehenes y llevadas de Israel a Gaza por combatientes palestinos.

A continuación, los sucesos más relevantes de la guerra en Gaza:

FUNCIONARIO ONU CONDENA ASALTO ISRAELÍ A HOSPITAL, DICE QUE HAMÁS NO DEBE USARLO COMO “ESCUDO”

GINEBRA — El máximo responsable de la ayuda de emergencia de Naciones Unidas condenó el miércoles las incusiones militares israelíes en el asediado hospital de Shifa e insistió en que Hamás no debe utilizarlo como un “escudo” para sus actividades.

Martin Griffiths destacó la creciente preocupación internacional por la difícil situación de los pacientes que siguen en el hospital de la Ciudad de Gaza porque están demasiado enfermos o débiles para ser trasladados.

“Miren, Hamás no debe, no debería, utilizar un lugar como un hospital como un escudo para su presencia", afirmó en un comunicado en video, añadiendo que “los hospitales no debería convocarse en un lugar de — una zona de guerra — de peligro".

Griffiths dijo antes en X, la red social antes llamada Twitter, que estaba “horrorizado" por los reportes de incursiones nocturnas israelíes en Shifa.

La Organización Mundial de la Salud dijo que los pacientes de Shifa tienen necesidades que van “mucho más allá de la atención básica”. Supuestas imágenes del complejo mostraron a doctores tratando de mantener a los recién nacidos calientes con mantas ante la falta de electricidad para las incubadoras.

“Los bebés no tienen incubadoras", indicó Griffiths. “Algunos han muerto ya. No podemos trasladarlos. Es demasiado peligroso".

“Entiendo la preocupación de los israelíes por tratar de encontrar al liderazgo de Hamás, ese no es nuestro problema", añadió. “Nuestro problema es proteger a la población de Gaza de lo que se les está imponiendo".

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA AUMENTA SUS CRÍTICAS A ISRAEL

ANKARA, Turquía -- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, incrementó sus críticas a Israel el miércoles, calificándolo de “estado terrorista” que busca destruir Gaza junto a todos sus residentes.

En un encendido discurso ante miembros de su partido, Erdogan dijo también que su país tomará medidas para garantizar que los líderes políticos y militares de Israel sean juzgados en cortes internacionales.

“Israel está aplicando una estrategia de destrucción total de una ciudad y de su gente", dijo Erdogan. “Digo abiertamente que Israel es un estado terrorista".

El líder turco describió a los insurgentes de Hamás como “combatientes de la resistencia” que tratan de proteger su tierra y a su pueblo.

Turquía había normalizado recientemente sus relaciones con Israel, pero la guerra con Hamás en Gaza ha vuelto a tensar los lazos. Israel retiró a sus diplomáticos de Turquía el mes pasado luego de que Erdogan acusó a Israel de cometer crímenes de guerra. Más tarde, Ankara llamó a consultas a su embajador en Israel.

EJÉRCITO ISRAELÍ INSISTE EN QUE SU OBJETIVO ES HAMÁS, NO LOS CIVILES

TEL AVIV, Israel — El ejército de Israel insistió el miércoles en que sus efectivos dentro y en las inmediaciones del hospital más grande de la Franja atacan específicamente a Hamás, de quien dice que estableció un centro de mando en el recinto. Tanto el grupo insurgente como el personal del hospital de Shifa niegan las declaraciones.

“Israel está en guerra con Hamás, no con los civiles en Gaza", dijo el contralmirante Daniel Hagari, un vocero de las Fuerzas Israelíes de Defensa (IDF, por sus siglas en inglés). “Las IDF han advertido públicamente una y otra vez que el uso militar continuado que hace Hamás del hospital de Shifa pone en peligro la protección contemplada en el derecho internacional”.

Hagari apuntó que entre las fuerzas israelíes en Gaza hay médicos y personas que hablan árabe para tratar de ayudar en este “entorno complejo y sensible”.

REFUGIADOS EN EL SUR DE GAZA ENFRENTAN ATAQUES AÉREOS CONTINUOS

JAN YUNIS, Franja de Gaza — Un arcoíris apareció el miércoles en el cielo del sur de Gaza mientras los residentes, muchos de ellos refugiados procedentes del norte del enclave, trataban de sobrevivir en medio de los continuos ataques aéreos. Residentes en autos, bicicletas y carros improvisadas tirados por burros se abrían paso por las calles de la ciudad, sembradas de escombros de los bombardeos.

El egipcio Mohammad al-Abdallah lleva intentando salir de Gaza desde el inicio de los bombardeos. “Nos pidieron que viniéramos desde el norte. Y cuando llegamos, nos alojamos en un departamento y nos bombardearon. ¿Quieren que muramos? Ya basta", indicó.

SUBEN LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE ARMAS TRAS ASALTO DE HAMÁS, DICE MINISTERIO ISRAELÍ

JERUSALÉN — Las solicitudes de permisos de armas en Israel se han incrementado notablemente desde la sangrienta incursión de Hamás en el sur del país el 7 de octubre, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado.

Desde el asalto se han presentado más de 236.000 nuevas solicitudes de permisos, las mismas presentadas en los últimos 20 años, apuntó la nota.

Una sensación de inseguridad se adueñó de Israel tras el ataque y la demora de varias horas en la respuesta del ejército, lo que provocó una avalancha de compra de armas. Al menos 1.200 personas fueron asesinadas y más de 240 fueron tomadas como rehenes por Hamás y llevadas a Gaza.

Escuadrones de seguridad civiles armados cubrieron la ausencia del ejército para combatir a algunos de los atacantes. Poco después , el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que ampliaría y armaría a estas unidades con 10.000 rifles de asalto que se distribuirán especialmente en las localidades fronterizas, en las ciudades donde conviven judíos y árabes y en los asentamientos en Cisjordania. La retórica antiárabe de Ben-Gvir se remonta mucho tiempo atrás, y los palestinos temen que esas armas sean utilizadas contra ellos.

Desde que el ministerio suavizó las restricciones, se tramitan alrededor de 1.700 permisos a diario, de acuerdo con el reporte. En comparación, el promedio en noviembre de 2022 era de 94 licencias por día, frente a las 42 de un año antes.

DIRECTORA UNICEF DICE QUE VISITA A GAZA FUE DEVASTADORA Y PIDE AYUDA SIN RESTRICCIONES

JERUSALÉN — La agencia de Naciones Unidas para la infancia dijo que su directora visitó la Franja de Gaza a primera hora del miércoles y que se reunió con niños y con sus familias en el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

“Lo que vi y escuché fue devastador. Han soportado repetidos bombardeos, pérdidas y desplazamiento", indicó la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en un comunicado enviado a The Associated Press. “Dentro de la Franja, no hay lugar seguro al que puedan acudir el millón de niños de Gaza".

Russell es una de las pocas funcionarias internacionales que han visitado el territorio desde el inicio de la guerra luego del ataque sorpresa de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

En su comunicado, Russell pidió un “alto el fuego humanitario inmediato” y que se permita la entrada de ayuda sin restricciones, añadiendo que "en la sala de neonatos del hospital, bebés diminutos se aferran a la vida en las incubadoras mientras los médicos se preocupan por cómo mantendrán las máquinas operativas sin combustible.

Además se reunió con el personal de UNICEF y con sus familias. Más de 100 empleados de Naciones Unidas han muerto en la Franja desde el inicio de la guerra.