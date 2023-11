Godoy confirma que investigación a diputada del PAN está relacionada con Cártel Inmobiliario

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó que la investigación abierta en contra de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez Ureña, está relacionada con las indagatorias sobre la red corrupción inmobiliaria que opera en la alcaldía Benito Juárez, y no por narcomenudeo como afirmó la legisladora.

“Recibí una llamada anónima que me admitió que el 31 de octubre me habían iniciado una carpeta de investigación por narcomenudeo y que esta sería la primera de más acusaciones, el denunciante se presentó ante Rigoberto Ávila Ordóñez, secretario particular de Ernestina Godoy a denunciarme”, reveló Gutiérrez Ureña el pasado 13 de noviembre.

Como lo advertimos hace semanas, comenzó la persecución.



A Ernestina Godoy se le estancó la votación, y toda la oposición ya anunció que va unida en contra de su ratificación: ¡27 DIPUTADOS LE DIREMOS QUE NO!



Los números no le alcanzan, por eso ha optado por amedrentarnos como… pic.twitter.com/jzookecoWf — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) November 14, 2023

No obstante, en el marco de la conferencia de prensa que ofreció Godoy Ramos con motivo de la entrega a la CDMX de una casa incautada a Nicias “N” –uno de los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez implicado en el caso de corrupción inmobiliaria–, la fiscal descartó que el narcomenudeo fuer el motivo de las pesquisas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la titular de la FGJ recordó que Gutiérrez Ureña fue directora Jurídica en la alcaldía Benito Juárez (2018-2020). “Ella fue servidora de la alcaldía Coyoacán, perdón, Benito Juárez”, indicó Godoy, quien añadió que “está relacionada con ésta investigación”.

Por otra parte, Godoy descartó que haya carpetas de investigación por esta razón en contra del diputado local Ricardo Rubio y el alcalde con licencia, Santiago Taboada. Asimismo, refirió que la carpeta de investigación de Alessandra Rojo de la Vega es por un delito en materia electoral.