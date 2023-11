Adrián Rubalcava cuestiona proceso interno del FAM CDMX, pero descarta ruptura

Rubalcava aseguró que esa no es su intención abandonar la alianza, "si no vamos juntos, no vale nada”, sentenció. Foto: (Facebook: Adrián Rubalcava Suárez)

En conferencia de prensa, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, externó su preocupación por cómo se da el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) para designar al candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024.

En ese sentido, advirtió que una negociación no puede estar por encima de un proceso democrático. Rubalcava Suárez recordó que el método marcaba un lapso de 48 horas para que las dirigencias avalaran los registros que hicieron los tres aspirantes del PAN, Santiago Taboada; del PRD, Luis Cházaro y él por el PRI, sin que hasta el momento haya un acuerdo.

“Lamentablemente, al no tener estos avales hasta el momento, se empieza a generar mucha incertidumbre; y, esto, sumado a los rumores que existen en los medios de comunicación, nos genera mucha preocupación. (....) En caso de no participar en un proceso abierto y que no se nos otorguen los avales, estaría sin duda dañando de manera contundente la credibilidad de la sociedad”, advirtió.

Al reiterar que no puede estar por encima de un proceso abierto y democrático, una negociación expresó que: “Debemos de dejar a un lado las intenciones mezquinas de algunos pequeños grupos que tienen intenciones personales y que pueden dañar hoy la competitividad que tenemos en la ciudad”.

¿Habrá ruptura con el Frente?

Sobre si estaría dispuesto a romper la alianza e ir solo, Rubalcava indicó que esa no es su intención, sino caminar juntos, ya que “la alianza, si no vamos juntos, no vale nada”.

Finalmente, destacó que hasta ahora, él encabeza las preferencias entre los tres aspirantes, por una diferencia de tres puntos respecto al segundo lugar.